Торговля между Азербайджаном и Россией переживает заметное охлаждение, однако гораздо важнее самого падения товарооборота то, как именно меняется его структура. По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за январь–июль 2026 года объём взаимной торговли составил $2,110 млрд, сократившись на $959,97 млн, или 31,2%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом азербайджанский экспорт в Россию вырос на 3,9% — до $749,55 млн, тогда как российский импорт в Азербайджан обвалился на 42% — до $1,360 млрд.

Именно эта асимметрия является главным показателем происходящих изменений. Азербайджан не закрывает российский рынок для своей продукции: напротив, экспорт продолжает расти. Одновременно российские товары теряют позиции на азербайджанском рынке. Поэтому речь идёт не просто о временном сокращении двустороннего товарооборота, а о возможной перестройке самой модели экономических отношений между двумя странами.

Ещё год назад подобная динамика выглядела бы неожиданно. По итогам 2025 года товарооборот между Азербайджаном и Россией достиг примерно $4,92 млрд, увеличившись на 2,5% по сравнению с 2024 годом. Россия оставалась одним из крупнейших торговых партнёров Азербайджана, однако уже в 2026 году её доля начала заметно сокращаться. За семь месяцев на российское направление пришлось около 7,2% общего внешнеторгового оборота республики. При этом доля России в азербайджанском экспорте составила 3,8%, а в импорте — 13,7%.

Эти цифры показывают важную особенность нынешнего процесса. Российский рынок сохраняет значение для азербайджанских производителей, но Россия постепенно теряет роль одного из ключевых источников импорта для самого Азербайджана. Иными словами, зависимость становится менее симметричной: Баку по-прежнему заинтересован в продаже своей продукции в России, тогда как потребность в российских товарах частично компенсируется за счёт других направлений.

Особенно устойчивым остаётся азербайджанский экспорт продовольствия. Россия традиционно является одним из важнейших рынков для сельскохозяйственной продукции Азербайджана — овощей, фруктов и другой продукции агропромышленного сектора. За семь месяцев 2026 года экспорт Азербайджана в Россию достиг $749,55 млн, несмотря на общее ухудшение политического климата. Это говорит о том, что коммерческая взаимозависимость в отдельных сегментах обладает значительной инерцией и не исчезает автоматически вслед за политическими разногласиями.

Совершенно иначе выглядит ситуация с российскими поставками. Их сокращение затрагивает широкий спектр товаров — от сырья и топлива до металлов, зерна, удобрений, машин и электрооборудования. Поэтому нынешний спад означает для Азербайджана не просто уменьшение закупок у одного партнёра, а необходимость перестраивать отдельные цепочки снабжения. Насколько этот процесс окажется долговременным, будет зависеть от того, насколько легко российские товары могут быть заменены продукцией из других стран.

И здесь особенно важна общая динамика внешней торговли Азербайджана. Снижение российских поставок происходит на фоне дальнейшей диверсификации импорта. Китай и Турция уже занимают ведущие позиции среди поставщиков республики. По итогам января–июля 2026 года импорт из Турции составил около $1,345 млрд, снизившись всего на 0,4% в годовом выражении, тогда как российский импорт за тот же период сократился на 42%.

Это позволяет предположить, что нынешняя трансформация связана не только с политическим кризисом между Москвой и Баку. Одновременно происходит более долгосрочный процесс диверсификации внешнеэкономических связей Азербайджана. Если российские товары сокращают своё присутствие, часть освободившегося пространства потенциально занимают другие поставщики. В результате меняется не только объём торговли с Россией, но и относительный вес Москвы в экономической системе Азербайджана.

При этом было бы неправильно сводить происходящее к сознательному отказу Баку от российских товаров. На динамику импорта могут влиять сразу несколько факторов: изменение спроса, ценовая конъюнктура, логистика, доступность альтернативных поставщиков и изменения в структуре российского экспорта. Поэтому статистика сама по себе не позволяет утверждать, что каждое сокращение российских поставок является прямым результатом политических решений Азербайджана.

Тем не менее политический фактор нельзя игнорировать. В 2025 году отношения между Москвой и Баку пережили серьёзное осложнение, сопровождавшееся дипломатическими разногласиями и инцидентами, связанными с задержаниями азербайджанцев в Екатеринбурге. На этом фоне звучали заявления о приостановке обсуждения ряда экономических проектов. Подобные обстоятельства не обязательно непосредственно вызывают падение торговли, однако они способны повышать неопределённость для бизнеса и снижать готовность компаний инвестировать в долгосрочные совместные проекты.

Таким образом, политическое охлаждение, скорее, накладывается на уже происходящую экономическую диверсификацию. Именно сочетание этих факторов может объяснять, почему сокращение российских поставок оказалось настолько масштабным. Для Баку это создаёт одновременно и риски, и новые возможности: снижение зависимости от одного поставщика повышает устойчивость внешней торговли, но одновременно требует поиска надёжных альтернатив и сохранения конкурентоспособных условий импорта.

Показателен в этом отношении и нефтяной сектор. Азербайджан экспортирует собственную нефть, включая Azeri Light, одновременно используя российское сырьё и нефтепродукты для внутреннего рынка. Такая схема показывает, что экономические отношения нельзя полностью подчинить политической логике. Даже при ухудшении отношений государства продолжают использовать те модели торговли, которые дают им экономическую выгоду. Политическое охлаждение не отменяет экономической взаимодополняемости, но постепенно меняет её характер.

Для России последствия происходящего также неоднозначны. В относительном выражении Азербайджан имеет гораздо большее значение для российского экспорта, чем российский рынок — для совокупного внешнего экспорта Азербайджана. Но стратегическая ценность двусторонних отношений не определяется одним только объёмом торговли. Здесь особое значение приобретает география.

Азербайджан является важным звеном международного транспортного коридора «Север–Юг», соединяющего Россию с Ираном и далее с рынками Южной Азии и другими направлениями. Официальный Баку рассматривает проходящий через территорию страны участок этого коридора как один из ключевых элементов своей транспортной стратегии; в 2024 году Азербайджан и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в развитии транзитных перевозок по маршруту, а в 2025 году к работе по западному направлению подключился и Иран.

Поэтому снижение двусторонней торговли и развитие транспортного сотрудничества не обязательно должны двигаться в одном направлении. Более того, здесь возникает своеобразный парадокс: товарооборот между Россией и Азербайджаном сокращается, но значение Азербайджана как транзитного звена может сохраняться. Для Москвы маршрут через Азербайджан важен как часть более широкого выхода к Ирану, Индии и странам Персидского залива. Для Баку — как инструмент укрепления собственной роли в евразийской логистике.

Это обстоятельство существенно ограничивает перспективы полного экономического разрыва. Даже если торговая структура продолжит меняться, у Москвы и Баку сохраняются объективные интересы в транспортной сфере. Кроме того, устойчивый спрос на азербайджанскую сельскохозяйственную продукцию в России создаёт экономическую основу для сохранения значительной части двусторонних связей.

В то же время нынешняя статистика показывает, что Азербайджан получает всё больше возможностей для маневра. Китай и Турция укрепляют позиции на его импортном рынке, а собственная транспортная политика Баку ориентирована сразу на несколько направлений — Восток–Запад и Север–Юг. Официальная стратегия Азербайджана предполагает использование географического положения страны для превращения её в крупный транзитный узел Евразии.

Для Москвы это означает, что прежняя модель, при которой Россия занимала исключительно сильные позиции в торговле с Азербайджаном, постепенно становится менее устойчивой. Для Баку же диверсификация не означает необходимости отказываться от российского направления. Скорее речь идёт о стремлении не зависеть от какого-либо одного экономического центра и одновременно сохранять рабочие отношения со всеми ключевыми партнёрами.

Именно поэтому вопрос о том, кому выгодно нынешнее охлаждение, не имеет однозначного ответа. Азербайджан получает возможность ускорить диверсификацию импорта, но рискует столкнуться с дополнительными издержками при замене отдельных российских поставок. Россия теряет часть азербайджанского рынка, однако сохраняет доступ к важному транзитному направлению и крупному рынку для собственной сельскохозяйственной и промышленной продукции. Турция и Китай потенциально получают пространство для расширения присутствия, но и для них российское направление остаётся частью более широкой региональной экономической системы.

В этом и заключается главный вывод из нынешней статистики. Российско-азербайджанская торговля не исчезает — она перестраивается. Азербайджан сохраняет заинтересованность в российском рынке сбыта, прежде всего для ненефтяной продукции, одновременно снижая зависимость от российских поставок. Россия остаётся значимым партнёром, но её относительный вес в экономике Азербайджана сокращается.

Если нынешняя тенденция сохранится, двусторонняя торговля может перейти к более избирательной модели, в которой Москва будет оставаться важным, но уже не доминирующим экономическим партнёром Баку. При этом транспорт, энергетика и продовольственный экспорт будут продолжать удерживать отношения от полного разрыва.

В конечном счёте вопрос заключается не столько в том, восстановится ли прежний показатель товарооборота в $5 млрд, сколько в том, какой будет новая структура отношений. Если Азербайджан продолжит диверсифицировать импорт, а Россия сохранит позиции на азербайджанском рынке и в транзитных проектах, экономические связи двух стран станут менее зависимыми от отдельных политических решений и одновременно более прагматичными.

Таким образом, нынешнее падение товарооборота можно рассматривать как важный индикатор более масштабного процесса: Азербайджан постепенно снижает экономическую зависимость от России, не отказываясь от самого российского направления. Для Баку это означает расширение пространства для манёвра, а для Москвы — необходимость учитывать, что прежний уровень экономического присутствия в Азербайджане уже не является гарантированным. Именно способность двух стран адаптироваться к этой новой реальности определит, станет ли нынешнее охлаждение временным эпизодом или началом долгосрочной перестройки российско-азербайджанских экономических отношений.

Заур Нурмамедов