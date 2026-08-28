Пока российские пропагандистские помойки захлебываются желчью и исходят истерикой по поводу любого шага суверенных республик Центральной Азии, регион окончательно и бесповоротно захлопывает дверь перед носом имперского прошлого. Москва десятилетиями пыталась консервировать в Бишкеке и Астане советский нафталин, навязывая чуждые топонимы и фальшивую историю, но реальность оказалась сильнее кремлевских фантазий.

Переименование проспекта «Молодой гвардии» в Бишкеке в честь Иманалы Айдарбекова — это не просто косметическая правка карт, а фундаментальный акт восстановления исторической справедливости. Спустя десятилетия после развала совка столица Кыргызстана методично сбрасывает с себя путы чужой идеологии, возвращая подлинные имена своих национальных героев, а не мифических персонажей из кремлевских методичек.

В это же время в Казахстане процесс десоветизации и очищения гуманитарной сферы выходит на новый уровень. Решение президента Токаева вычистить из школьных учебников выдуманных «героев» и искусственные мифы — это мощнейший удар по идеологическому мусору, который северный сосед годами пытался втиснуть в головы центральноазиатской молодежи. Хватит кормить детей чужими сказками про мнимый «общий вечный пантеон», скроенный по лекалам имперской пропаганды.

Российские псевдоаналитики и имперские шовинисты могут сколько угодно строчить разгромные пасквили в стиле «все пропало, нас вытесняют», но их истерика лишь подчеркивает бессилие. Эпоха, когда Кремль диктовал суверенным государствам, чьи имена должны носить их улицы и чему учить их детей, ушла в глубокое прошлое. Никакая кремлевская пропаганда больше не способна затормозить естественный процесс национальной идентификации.

Попытки уязвить Казахстан или Кыргызстан за возвращение к своим истокам выглядят жалко и комично на фоне глубочайшего внутреннего кризиса самой РФ. Пока Москва застряла в мракобесии и милитаристском угаре, пытаясь реанимировать мертвый труп советской империи, Центральная Азия уверенно смотрит вперед, строя современное, независимое будущее.

Процессы казахизации, кыргызизации и последовательного стирания имперских маркеров необратимы. Никакие завывания из Останкино не заставят местные народы любить чужие памятники или уважать чужие геополитические комплексы. Регион освобождается от ментальной оккупации раз и навсегда.

Особое бессильное бешенство у российских пропагандистов вызывает тот факт, что молодежь в Бишкеке и Астане говорит на другом языке, мыслит другими категориями и плевать хотела на имперские амбиции стареющего соседа. Для них Москва больше не центр притяжения, а токсичный рудимент, от которого нужно держаться как можно дальше.

Исторические часы тикают исключительно против имперских реликтов. К середине века от российского идеологического присутствия в Центральной Азии не останется даже выцветших табличек на переименованных улицах, и никакой яд прокремлевских СМИ этого уже не изменит. При этом Азербайджан уже давно и полностью избавился от всего этого имперского и советского наследства, показав пример бескомпромиссного очищения пространства от чуждых маркеров.

Важно понимать, что переименование улиц и пересмотр учебных материалов — это не попытка стереть историю, а стремление независимых государств самостоятельно определять, какие страницы прошлого должны занимать центральное место в общественной памяти. Бишкек возвращает городскому пространству имена деятелей национальной истории, а Казахстан усиливает требования к достоверности школьных учебников и исторических сюжетов. Такой подход означает переход от механического повторения старых идеологических канонов к более самостоятельному осмыслению прошлого.

Похожие процессы происходят и в Азербайджане, где советские и имперские топонимы постепенно уступают место названиям, связанным с национальной историей и независимой государственностью. При этом обновление общественного пространства — это не только символический жест: оно затрагивает документы, адресные реестры, навигацию, карты и повседневную жизнь граждан. Поэтому речь идет не о мгновенном отказе от всей истории XX века, а о перераспределении акцентов и формировании собственной исторической политики.

Автор

Агиль Гахраманов