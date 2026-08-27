Очередной виток эскалационной риторики, раздавшийся из Москвы, вышел далеко за рамки классической дипломатии. Заявление председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, пригрозившего Японии ядерным потенциалом России из-за спора вокруг Курильских островов, — это не просто выпад в адрес Токио. Словосочетание «ядерную державу победить невозможно» уже давно превратилось в универсальный штамп, которым пытаются подменить аргументы международного права. Однако на этот раз внешнеполитический эпатаж наталкивается на элементарные законы физики, географии и логики, отражаясь эхом по всему периметру границ, включая Южный Кавказ.

Парадокс подобных громких филиппик заключается в том, что спикеры, размахивающие атомом, будто забывают о базовой географии собственного региона. Каспийский бассейн и Кавказский хребет — это сложнейшая экосистема с уникальной розой ветров. В случае любых неконтролируемых радиационных катаклизмов на востоке или севере атмосферные циклоны не спрашивают разрешения в Государственной Думе. Ветры над Евразийским континентом работают строго по физическим законам, и ветровые потоки, огибающие Каспий, способны мгновенно развернуть радиоактивные осадки прямо на территории их источника. Природа не читает политических заявлений, а Азербайджан с его бакинскими ветрами в этой системе координат оказывается не просто защищенным регионом, но и природным барьером, выталкивающим всю токсичную гарь обратно хозяевам.

Когда Володин наставляет Японию вспомнить историю Второй мировой войны, на Южном Кавказе эти слова воспринимаются с откровенным скепсисом. Регулярная эксплуатация ядерной дубинки превратилась в симптом дипломатического тупика. В экспертном сообществе региона задаются справедливым вопросом: а просчитывает ли спикер Госдумы риски обратного ответа, когда сыплет угрозами в адрес стран с технологическим потенциалом уровня Токио? Учитывая, что Япония обладает всеми техническими возможностями для создания собственного реактора и боеголовок в кратчайшие сроки, подобные выпады лишь подталкивают мировое сообщество к полной ядерной легализации.

Для стран Южного Кавказа эта риторика служит жестким напоминанием о том, насколько размылись границы суверенитета в современной геополитической системе. Азербайджан, Армения и Грузия десятилетиями строили свою безопасность на понятии признанных границ. Однако, когда из Москвы звучит тезис «Курилы наши, потому что у нас есть кнопка», это бьет по самой философии международного права. Кремль открыто легитимизирует право силы вместо силы права, создавая опаснейший прецедент для всех региональных конфликтов.

Особенно контрастно логика Володина смотрится на фоне официальной позиции Азербайджана по защите собственной территориальной целостности. Баку восстанавливал свой суверенитет и международно признанные границы не за счет ядерного шантажа, а исключительно опираясь на нормы международного права, резолюции ООН и грамотное строительство современных вооруженных сил. Модель, где правомерность границ аргументируется «непобедимостью ядерной державы», выглядит архаичным реликтом ХХ века на фоне прагматичной дипломатии XXI века.

На экономическом фронте ядерные угрозы в адрес азиатских партнеров бьют по развитию глобальных логистических артерий. Южный Кавказ сегодня активно формирует Средний коридор (ТМТМ), связывающий восток Азии с Европой через Каспийское море и Азербайджан. Япония является одним из ключевых инвесторов и технологических партнеров в развитии инфраструктуры Азии. Попытки Москвы дестабилизировать Дальний Восток вынуждают Баку, Тбилиси и Ереван еще более ускоренно лавировать между Востоком и Западом, выстраивая альтернативные торговые маршруты в обход токсичных зон.

В социальном плане постоянное упоминание атомных сценариев российскими чиновниками приводит к полной нормализации того, что раньше считалось абсолютным табу. Население региона всё с большим удивлением наблюдает за тем, как тема применения оружия массового поражения подается в телеэфирах с легкостью обсуждения коммунальных тарифов. Это выявляет глубокий дефицит институциональной ответственности у спикеров подобного ранга.

Угрозы в адрес Японии доказывают простой факт: политика ультиматумов исчерпала свою эффективность. На фоне динамично развивающегося Южного Кавказа, где строятся новые транспортные узлы и подписываются экономические соглашения, ядерная риторика Володина выглядит как отчаянная попытка зафиксировать геополитический статус за счет страха. Но страх — плохой союзник в современной мировой экономике. Страны Кавказа продолжают выстраивать прагматичный баланс, прекрасно понимая, что в игре, где ставка — стабильность целого континента, побеждают не те, кто громче кричит о своей кнопке, а те, кто умеет строить экономику, защищать свои границы по закону и сохранять трезвую голову.

Агиль Гахраманов