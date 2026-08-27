Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с «угрозами энергетической системе» и ограничении использования в ней ряда иностранных технических средств. Документ опубликован на официальном сайте Белого дома.

«Считаю, что ситуация с поставками за рубеж электрооборудования для энергосистем представляет собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США, которая полностью или в значительной степени исходит из-за пределов Соединенных Штатов, и настоящим объявляю чрезвычайное положение в стране в связи с этой угрозой», — говорится в указе.

Как отмечается в документе, властям необходимо принять дополнительные меры для противодействия существующей угрозе. Решения должны быть направлены на защиту безопасности, целостности и надежности используемого в стране электрооборудования.

В соответствии с указом Трампа в Соединенных Штатах ввели запрет на закупку, а также установку некоторых видов электрооборудования, произведенного в других государствах. То же касается иностранного критически важного программного обеспечения и цифровых компонентов, которые могут использовать уязвимости американской энергосети для кибератак.

Из документа следует, что запрет коснулся высоковольтных трансформаторов и «интеллектуальных электронных устройств». Кроме того, в список попали генераторы, инверторы для солнечных и аккумуляторных систем, некоторые другие устройства.