Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи 26 августа прокомментировал ситуацию вокруг американского авианосца USS Abraham Lincoln, использовав фразу персонажа Джона Коффи из фильма «Зеленая миля».

«Америка отправила авианосец USS Abraham Lincoln в регион для демонстрации силы. После нескольких месяцев войны и более чем 200 дней без единого захода в порт он направляется в Таиланд для отдыха экипажа. Миссия: проект «Сила». Текущая миссия: проект «Отпуск». «Я устал, босс», — говорится в публикации Багаи в соцсети X.

К публикации также была прикреплено фото персонажа, который и произнес популярную фразу.