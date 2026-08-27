На фоне сильной жары и распространения лесных пожаров по всему миру ливанские власти и жители обвиняют израильских военных в систематическом поджигании лесов и сельскохозяйственных земель на юге страны. Об этом сообщает газета Arab News.

По данным Национального совета научных исследований Ливана (CNRS), с начала боевых действий между Израилем и «Хезболлой» в октябре 2023 года в результате израильской военной активности выгорело около 160 кв. км территории, причем примерно половину этой площади составляют сельскохозяйственные угодья.

Очередной виток боевых действий начался в марте, когда поддерживаемая Ираном «Хезболла» вступила в ближневосточный конфликт, атаковав Израиль. В ответ израильские военные нанесли масштабные авиаудары по территории Ливана и начали наземную операцию.