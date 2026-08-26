В последние дни над территорией России были замечены необычные цепочки ярких объектов, напоминающие спутники Starlink. Об этом сообщил OSINT-канал «Exilenova+».

Интересно то, что эти объекты стали замечать на фоне переговоров Украины с Илоном Маском об использовании спутниковой связи над РФ. Также аналитики намекнули, что президент Украины Владимир Зеленский наградил Маска орденом Свободы именно сейчас не просто так.

Аналитики заявили, что в последние дни над территорией РФ фиксируется больше пролетов Starlink, чем обычно. На обнародованных кадрах в ночном небе видны цепочки ярких объектов, которые очень похожи на спутники Starlink.

Однако на данный момент пока нет официальных подтверждений того, что SpaceX изменила ограничения на работу Starlink для украинских операций на территории России.

Напомним, что сегодня, 26 августа, президент Украины Владимир Зеленский наградил американского миллиардера и владельца SpaceX Илона Маска орденом Свободы. Об этом говорится в указе № 835/2026.

В указе также отмечается, что Маск награжден орденом «за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки».