Азербайджанский художник Наджмеддин Гусейнов награжден орденом Почета в немецком Гамбурге.

Как сообщает Report, Европейская академия естественных наук имени Готфрида Вильгельма Лейбница наградила азербайджанского художника орденом Почета.

Отметим, что Н.Гусейнов является действительным членом (академиком) данного университета.

Он родился в 1955 году в Газахском районе. Творчество художника включает натюрморты, портреты, в которых прослеживается наследие Пикассо.

Художник также является почетным членом и золотым медалистом Международной академии современного искусства.