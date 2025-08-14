Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил народную артистку Афаг Баширгызы орденом «Шараф».

Глава государства подписал соответствующее распоряжение в преддверии 70-летия народной артистки.

Согласно документу, Афаг Баширгызы удостоена ордена «Шараф» за значимый вклад в развитие азербайджанской культуры.

Азербайджанская актриса театра и кино Афаг Баширгызы родилась 15 августа 1955 года в Баку. В 1993 году получила почетное звание народной артистки Азербайджана, является кавалером ордена «Шохрат» и почетным стипендиатом президента Азербайджана.

Ее отец – легендарный азербайджанский актер театра и кино, народный артист Азербайджана Башир Сафароглу.