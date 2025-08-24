Президент Украины Владимир Зеленский наградил спецпосланника президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога орденом «За заслуги» I степени.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на трансляцию торжеств по случаю Дня независимости, проходящих в Киеве.

Орден «За заслуги» І степени также получил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Отметим, что в Киев 24 августа для участия в торжествах ко Дню Независимости прибыли также министры обороны Швеции, Дании, Румынии, Литвы, Латвии, Канады и министр по делам ветеранов Великобритании.