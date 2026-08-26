Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи направил послание генеральному секретарю ООН и членам Совета Безопасности организации в связи с политикой «экономического терроризма» Соединенных Штатов, направленной против исламской республики. Об этом сообщило агентство Mehr.

В своем письме глава иранского МИД «разъяснил позицию Ирана в отношении политики экономического терроризма США». Как подчеркивает Mehr, Арагчи указал на «юридическую и моральную ответственность ООН и всех правительств за осуждение незаконных и преступных действий администрации США».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале «экономической войны и изоляции» Ирана в беспрецедентных масштабах. Американский лидер также предупредил, что страны, чьи финансовые учреждения, предприятия, аэропорты или государственные структуры будут оказывать поддержку Тегерану, столкнутся с серьезными экономическими последствиями со стороны США.

МИД исламской республики заявил по этому поводу, что «санкционная политика США по отношению к Ирану является экономическим терроризмом и преступлением против человечности».

В Тегеране считают, что подобная линия Белого дома подрывает основы глобальной стабильности и создает угрозу для мирного населения, поскольку затрагивает базовые сферы жизнеобеспечения, включая торговлю продовольствием и медикаментами.