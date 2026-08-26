В Канаде самолет протаранил машины во время аварийной посадки на автомагистраль. Об этом сообщает телеканал CBC.

По информации журналистов, инцидент произошел в канадской провинции Британская Колумбия. Там небольшой двухмоторный самолет при аварийной посадке на шоссе столкнулся с несколькими автомобилями, в одном из которых находилась женщина с дочерью. Мать в результате аварии не выжила.

По данным канадского Совета по безопасности на транспорте, у самолета с восемью людьми на борту отказал один из двигателей. Пилот начал снижаться и попытался посадить машину на дорогу недалеко от города Принс-Джордж. Водители заметили самолет слишком поздно, и его крыло задело несколько машин.