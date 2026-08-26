Основатель компании Microsoft, американский филантроп Билл Гейтс опасается, что технология искусственного интеллекта (ИИ) может принести больше вреда чем пользы, особенно в сферах благополучия детей, безопасности и трудовой занятости. Об этом он 26 августа написал в своем новом эссе.

Так, Гейтс предупреждает, что ИИ окажет влияние на национальную безопасность, а также на занятость, образование, налогообложение, энергетику, выборы, качество воздуха и воды, здравоохранение, финансовую систему, правоохранительные органы и транспорт.

«Меня особенно беспокоит положение молодежи, которая придет на рынок труда с меньшим количеством вакансий начального уровня. <…> Наибольшие изменения для работников произойдут, когда искусственный интеллект обеспечит практически безошибочную работу. В этот момент он сможет функционировать самостоятельно, без участия человека, и у компаний будут все экономические стимулы позволить ему это», — отметил Гейтс.