Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил футбольный клуб «Сабах» с выходом в основной этап Лиги чемпионов УЕФА, назвав достижение недавно созданной команды особым поводом для радости и гордости.

Как сообщает #, соответствующая публикация размещена на страницах главы государства в соцсетях.

«От всего сердца поздравляю футбольный клуб «Сабах» с великолепной победой и завоеванием путевки в основной этап Лиги чемпионов УЕФА. Тот факт, что новый клуб за короткий срок добился такого большого успеха, вызывает особую радость и гордость», — говорится в публикации.

Президент Азербайджана также обратил внимание на то, что отечественные клубы второй год подряд получают право выступать в основном этапе сильнейшего клубного турнира мира.

«Это еще одно наглядное свидетельство прогресса, достигнутого Азербайджаном во всех сферах, и укрепления позиций нашей страны как спортивной державы», — подчеркнул Ильхам Алиев.

Глава государства пожелал «Сабаху» новых побед и успехов в предстоящих матчах.

Напомним, что на стадии плей-офф Лиги чемпионов «Сабах» уступил на выезде израильскому клубу «Хапоэль» (Беэр-Шева) со счетом 1:2, а в Баку одержал победу в основное время со счетом 3:2. Забив еще два мяча в дополнительное время, представитель Азербайджана завоевал путевку в основной этап Лиги чемпионов УЕФА.