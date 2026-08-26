Антикоррупционный суд Армении постановил арестовать старшего сына бывшего президента республики Седрака Кочаряна на два месяца. Об этом сообщил портал news.am со ссылкой на адвоката Александра Кочубаева.

Как отметил Кочубаев, сын экс-президента во время ареста сможет видеться только с женой и детьми.

Антикоррупционный комитет республики сообщил о направлении в Антикоррупционный суд ходатайства о применении ареста в качестве меры пресечения в отношении шести лиц, задержанных во вторник в рамках уголовного производства по факту отмывания средств в особо крупном размере, злоупотребления служебным положением и получения крупной взятки. Сотрудники Службы национальной безопасности провели обыски в квартире депутата фракции «Армения», сына бывшего президента Левона Кочаряна и в аффилированных компаниях.

Генеральная прокуратура Армении сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего президента Роберта Кочаряна, инкриминировав ему злоупотребление служебным положением, получение взятки в особо крупных размерах и отмывание средств. В деле фигурирует также экс-президент Серж Саргсян, который в период президентства Кочаряна был министром обороны.