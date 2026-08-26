Вчера «Сабах» совершил один из самых впечатляющих камбэков в истории азербайджанского клубного футбола. В ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА бакинская команда обыграла «Хапоэль» из Беэр-Шевы со счетом 5:2 после дополнительного времени и, уступая после первой встречи 1:2, выиграла противостояние с общим счетом 6:4. Благодаря этому успеху «Сабах» впервые в своей истории вышел в общий этап главного клубного турнира Европы.

Значение этого результата трудно переоценить. Еще перед ответной встречей UEFA отмечала, что «Сабах» впервые в истории пытался пробиться в общий этап Лиги чемпионов. Более того, нынешний еврокубковый сезон стал для клуба лишь четвертой европейской кампанией, а в предыдущих трех команда не проходила дальше третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Теперь же за несколько недель «Сабах» преодолел сразу несколько ступеней и добрался до уровня, на котором ему предстоит встретиться с ведущими клубами Европы.

Особенно впечатляет характер этой победы. После первого матча в Беэр-Шеве «Сабах» уступал 1:2, а значит, перед домашней встречей права на ошибку практически не было. При этом азербайджанская команда не ограничилась минимальной победой, которая позволила бы перевести противостояние в дополнительное время. Она забила пять мячей и сумела сохранить необходимую интенсивность даже после того, как игра вышла за пределы основного времени.

Путь «Сабаха» к этому результату также заслуживает отдельного внимания. В квалификации Лиги чемпионов команда последовательно прошла валлийский «Нью-Сейнтс», финский КуПС и датский «Орхус», а затем сумела взять верх над «Хапоэлем». Причем во всех трех домашних квалификационных матчах до плей-офф «Сабах» побеждал, не пропуская голов. Это показывает, что нынешний успех не возник из одного удачного вечера, а стал результатом довольно убедительной квалификационной кампании.

В более широком европейском контексте история «Сабаха» напоминает о том, что клубы из небольших стран способны пробиваться на самый высокий уровень и даже создавать проблемы грандам. Один из самых известных примеров — молдавский «Шериф». В 2021 году тираспольский клуб дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов и начал турнир с победы над «Шахтером», а затем сенсационно обыграл мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 2:1. UEFA тогда назвала этот результат одним из крупнейших сюрпризов в истории группового этапа турнира.

Однако пример «Шерифа» важен не только своей сенсацией. Он показывает и обратную сторону успеха. Один исторический сезон сам по себе еще не превращает клуб в постоянного участника европейской элиты. Для этого необходимы стабильное управление, качественная селекция, финансовая устойчивость и способность ежегодно возвращаться в еврокубки. Именно поэтому для «Сабаха» нынешний выход в Лигу чемпионов должен рассматриваться не как конечная цель, а как возможность создать фундамент для дальнейшего роста.

Наиболее естественным ориентиром здесь остается «Карабах». Азербайджанский чемпион уже прошел значительно более длинный путь в европейском футболе. В 2017/18 «Карабах» стал первым азербайджанским клубом, сыгравшим в группе Лиги чемпионов, а в сезоне 2025/26 вновь вышел в общий этап турнира. Более того, во второй раз команда не ограничилась самим участием: «Карабах» набрал 10 очков, занял 22-е место и получил путевку в стыковой раунд плей-офф.

Именно поэтому нынешний успех «Сабаха» можно рассматривать как потенциальное начало формирования второго азербайджанского клуба, способного регулярно конкурировать на европейском уровне. Для национального футбола это крайне важный момент. На протяжении многих лет «Карабах» фактически был единственным стабильным представителем страны в еврокубках. Теперь у него появляется конкурент, который уже на старте своей европейской истории продемонстрировал способность преодолевать серьезные препятствия.

При этом «Сабаху» предстоит решить несколько принципиальных задач. Первая связана с составом. Квалификационная кампания потребовала от команды серьезных физических и эмоциональных затрат, а общий этап Лиги чемпионов добавит еще восемь матчей с разными соперниками. Согласно регламенту UEFA, каждый из 36 участников проведет четыре встречи дома и четыре в гостях.

Это совершенно иной формат нагрузки. В квалификации команда могла сосредоточиться на конкретном сопернике и двух матчах против него. Теперь же придется на протяжении нескольких месяцев встречаться с разными по стилю и уровню командами, параллельно продолжая выступления во внутреннем чемпионате. Поэтому глубина состава может оказаться не менее важным фактором, чем качество стартового состава.

В то же время новый формат предоставляет «Сабаху» уникальную возможность. В отличие от прежней системы группового этапа, где неудачный старт мог быстро поставить команду в крайне сложное положение, теперь каждый клуб получает восемь разных матчей и возможность проверить себя против соперников из четырех корзин. В соответствии с регламентом UEFA, каждая команда получает по два соперника из каждой корзины — одного дома и одного в гостях.

Для «Сабаха» это означает восемь гарантированных матчей против европейских клубов и, соответственно, восемь возможностей заработать очки, приобрести опыт и повысить международную узнаваемость. Даже если команда не сможет продолжить борьбу весной, такой турнирный опыт способен оказать серьезное влияние на ее дальнейшее развитие.

Здесь показателен пример «Буде-Глимта». Норвежский клуб вместе с «Кайратом», «Пафосом» и «Юнион Сент Жиллуаз» стал одним из четырех дебютантов общего этапа Лиги чемпионов в сезоне 2025/26. UEFA отдельно отмечала, что новый формат позволил клубам из футбольных стран, находящихся далеко от традиционных европейских центров силы, получить больше возможностей для выхода на самый высокий уровень.

Для «Сабаха» это особенно актуально. Если клуб сумеет использовать нынешний успех для усиления состава, улучшения инфраструктуры и развития системы подготовки футболистов, то нынешний сезон может стать отправной точкой долгосрочного проекта. В противном случае существует риск, что исторический выход в Лигу чемпионов останется ярким, но единичным эпизодом.

Не менее важен финансовый аспект. Участие в общем этапе Лиги чемпионов предоставляет клубу значительно более широкие коммерческие и спортивные возможности, чем квалификационные раунды. Однако сам по себе дополнительный доход не гарантирует прогресса. Ключевой вопрос заключается в том, куда будут направлены полученные ресурсы — на краткосрочное усиление состава или на создание устойчивой структуры, которая позволит клубу регулярно возвращаться в европейские турниры.

Именно здесь можно провести параллель с «Карабахом». Азербайджанский чемпион смог превратить европейские выступления в системный процесс: нынешний выход «Сабаха» в общий этап стал для «Карабаха» уже второй подобной кампанией в Лиге чемпионов, а в сезоне 2025/26 команда даже вышла в стыковой раунд после 22-го места в общем этапе.

Теперь перед «Сабахом» стоит задача приблизиться к этому уровню стабильности. Для этого одной победы над «Хапоэлем» недостаточно. Команде необходимо сохранить костяк, точечно усилить позиции, увеличить глубину состава и одновременно не потерять конкурентоспособность в чемпионате Азербайджана.

Прогнозировать конкретный результат в общем этапе пока сложно, поскольку жеребьевка состоится только 27 августа в Монако. В ней примут участие 36 команд: 29 получивших прямую путевку и семь победителей плей-офф. Общий этап начнется 8 сентября.

Тем не менее уже сейчас можно определить ориентиры. Минимальная задача для «Сабаха» — не просто получить опыт, а постараться избежать положения в нижней части таблицы. По регламенту UEFA команды, занявшие места с первого по восьмое, напрямую выходят в 1/8 финала, клубы с 9-го по 24-е получают возможность сыграть в стыковом раунде, а команды с 25-го по 36-е завершают еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов.

Поэтому попадание в топ-24 выглядит для «Сабаха» амбициозной, но вполне логичной целью. Для этого, вероятно, потребуется набрать около 8–10 очков, хотя конкретная граница будет зависеть от результатов остальных команд. В случае благоприятной жеребьевки и удачного календаря «Сабах» способен побороться за место в стыковой зоне. Если же команда получит несколько соперников из числа европейских грандов и сильнейших клубов своих корзин, главной задачей может стать накопление опыта и несколько ярких результатов.

При этом рассчитывать на прямой выход в 1/8 финала было бы преждевременно. Разница в бюджетах, стоимости составов и международном опыте между «Сабахом» и большинством потенциальных соперников остается значительной. Поэтому наиболее разумная стратегия — рассматривать каждый матч как отдельный проект и максимально использовать встречи с командами, которые находятся ближе к азербайджанскому клубу по уровню.

Есть и еще один важный эффект. Успех «Сабаха» способен повысить привлекательность азербайджанского футбола для игроков и тренеров. Возможность регулярно играть в общем этапе Лиги чемпионов становится серьезным аргументом при переговорах с футболистами, которые ранее могли предпочесть клубы из более известных европейских чемпионатов. В перспективе это способно повысить качество внутренней конкуренции.

В этом смысле появление второго сильного еврокубкового клуба — безусловный плюс для Азербайджана. Конкуренция «Сабаха» и «Карабаха» может оказаться гораздо полезнее для национального футбола, чем ситуация, при которой один клуб на протяжении многих лет остается без серьезного внутреннего конкурента. Если оба проекта будут развиваться, уровень чемпионата страны также получит дополнительный импульс.

Но главный вывод следует делать не из самого счета 5:2. Гораздо важнее то, что «Сабах» продемонстрировал способность пережить неудачу в первом матче, изменить ход противостояния и выдержать дополнительное время в решающей встрече. Такие матчи формируют команду психологически и дают футболистам опыт, который невозможно получить в обычном чемпионате.

История «Шерифа» показывает, что дебютант из небольшой футбольной страны способен обыграть «Реал». История «Карабаха» показывает, что единичный прорыв можно превратить в многолетнее присутствие на европейской арене. А примеры «Буде-Глимта», «Кайрата», «Пафоса» и «Юнион Сент Жиллуаза» подтверждают, что новый формат Лиги чемпионов создает дополнительные возможности для клубов, которые не принадлежат к традиционным футбольным державам Европы.

«Сабах» теперь получил свой исторический шанс. И, возможно, именно то, что произойдет после 5:2 с «Хапоэлем», будет важнее самой победы. Если клуб сумеет использовать финансовые и спортивные возможности, которые дает Лига чемпионов, нынешний успех может стать началом новой эпохи не только для «Сабаха», но и для всего азербайджанского клубного футбола.

Пока же прогноз можно сформулировать достаточно осторожно, но позитивно: «Сабах» способен бороться за место в топ-24, а при удачной жеребьевке — реально претендовать на выход в стыковой раунд. Однако гораздо важнее для клуба будет не количество набранных очков в одном сезоне, а способность превратить этот исторический выход в регулярное участие в еврокубках. Именно тогда победа над «Хапоэлем» перестанет быть просто сенсационным камбэком и станет точкой отсчета новой европейской истории «Сабаха».

Автор

Заур Нурмамедов