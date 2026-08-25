Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от властей Турции немедленно освободить турецкого правозащитника и мецената Османа Кавалу, отбывающего пожизненное заключение. В постановлении, обнародованном во вторник, 25 августа, судьи признали приговор по обвинению в попытке госпереворота, вынесенный турецкими судебными органами, не имеющим юридической силы.

Суд в Страсбурге постановил, что в деле Кавалы Турция нарушила целый ряд положений Европейской конвенции по правам человека, в частности право на свободу выражения мнений и право на справедливое судебное разбирательство.

ЕСПЧ также обязал Турцию выплатить Кавале компенсацию в размере 110 тысяч евро. Председательствующий судья пояснил, что уголовное преследование Кавалы в Турции было направлено прежде всего на то, чтобы наказать его за участие в протестах в парке Гези в 2013 году и «заставить замолчать как правозащитника».

Страсбургский суд сослался на свое решение от 2019 года, в котором уже было признано, что задержание Кавалы не было подкреплено конкретными доказательствами. Проведенный в Турции судебный процесс содержал «серьезные недостатки», указали судьи, добавив, что отказ освободить Кавалу, несмотря на решение ЕСПЧ 2019 года, подрывает доверие общественности к судебной системе.

Бизнесмен и филантроп Осман Кавала был арестован в Стамбуле в 2017 году по обвинению в финансировании и организации антиправительственных протестов в стамбульском парке Гези в 2013-м. В феврале 2020 года суд оправдал его по этому обвинению, но в тот же день прокуратура выдала новый ордер на арест предпринимателя, заявив о его возможном участии в попытке государственного переворота в Турции и свержения президента Реджепа Тайипа Эрдогана, а также в шпионской деятельности в июле 2016 года.

В апреле 2022 года суд в Стамбуле снял с Кавалы обвинения в шпионаже из-за отсутствия доказательств, но приговорил его к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение, призвав виновным в попытке свержения правительства. Еще семеро фигурантов дела были приговорены к 18 годам лишения свободы за пособничество в попытке госпереворота. Ни Кавала, ни остальные подсудимые не признали свою вину. Он отбывает наказание в тюрьме города Силиври, примерно в 70 километрах от Стамбула.

В 2002 году Осман Кавала основал в Диярбакыре фонд культуры и искусства Anadolu Kültür, который поддерживает различные проекты, в том числе в неблагополучных регионах. Фонд провел ряд мероприятий в сотрудничестве с Гёте-Институтом и способствовал культурному обмену между регионами Турции и Европы. В октябре 2023 года Кавала стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела в области прав человека, а в 2025-м — Медали имени Гёте. (DW)