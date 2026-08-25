Американский Конгресс на протяжении десятилетий остаётся одной из главных площадок, через которые армянское лобби продвигает собственную политическую повестку. Речь идёт не просто о легальном для американской системы лоббизме, а о заметном влиянии организованных диаспорных структур на отношение Вашингтона к Южному Кавказу. Особенно ярко это проявляется в отношении Азербайджана: часть американских законодателей последовательно поддерживает инициативы против Баку, зачастую рассматривая регион через исключительно проармянскую призму и игнорируя исторический и политический контекст конфликта.

Одним из наиболее наглядных примеров стала 907-я поправка к Акту о поддержке свободы, принятая Конгрессом в 1992 году. Она ограничила прямую американскую помощь правительству Азербайджана, связав её с требованиями прекратить блокаду и другие действия в отношении Армении и сепаратистской хунты в Карабахе. В результате возник парадокс: в период вооружённого конфликта и оккупации международно признанных территорий Азербайджана именно Баку оказался объектом специального законодательного ограничения со стороны Вашингтона. Впоследствии президент США получил возможность приостанавливать действие поправки, поскольку её ограничения стали мешать американским стратегическим интересам, в том числе сотрудничеству с Азербайджаном в сфере безопасности.

Однако сама 907-я поправка сохранилась и сегодня остаётся инструментом политического давления. Современные инициативы показывают, что эта логика никуда не исчезла. Даже в 2026 году в Конгрессе продолжают появляться предложения, направленные против Азербайджана. В частности, в июне комитет Палаты представителей одобрил поправку, призывающую Баку освободить армянских заключённых; первоначальная версия также предусматривала механизм, связанный с применением 907-й поправки.

После восстановления Азербайджаном территориальной целостности ситуация не изменилась принципиально. Вместо объективной оценки новых реалий армянские лоббистские структуры и связанные с ними политики продолжили продвигать санкционные и ограничительные инициативы против Баку. При этом гораздо меньше внимания уделяется тому, что почти три десятилетия значительная часть территории Азербайджана находилась под армянской оккупацией, а сотни тысяч азербайджанцев были вынуждены покинуть свои дома.

На этом фоне особенно показательно, что ряд наиболее активных сторонников проармянской линии в Конгрессе сами оказываются в центре серьёзных этических скандалов. Это не означает, что политическая позиция этих законодателей автоматически связана с их личными обвинениями. Но возникает вполне закономерный вопрос: насколько последовательно лоббистские структуры оценивают собственных политических союзников и действительно ли вопросы этики имеют для них такое же значение, как готовность поддерживать нужную внешнеполитическую повестку?

В последние месяцы Палата представителей вновь столкнулась с целой серией подобных разбирательств. Демократ Джимми Гомес оказался объектом расследования по обвинениям в сексуальных домогательствах. Республиканец Макс Миллер столкнулся с тяжёлыми обвинениями со стороны бывшей супруги, включая заявления о насилии и угрозах. Ещё более широкий комплекс претензий возник в отношении республиканца Кори Миллса — от возможных нарушений правил финансирования кампании до обвинений в преследовании и злоупотреблении ресурсами Конгресса. Все эти обвинения должны рассматриваться исключительно в рамках соответствующих юридических процедур, однако сам факт их появления вновь поставил под вопрос эффективность системы политической ответственности.

Проблема усугубляется тем, что расследования Комитета по этике Палаты представителей могут затягиваться на месяцы и даже годы. За это время фигуранты сохраняют мандаты, участвуют в законодательной деятельности и могут продолжать избирательные кампании. В результате общество оказывается в ситуации, когда политик ещё не признан виновным, но и не получил окончательного оправдания, а его политическая деятельность продолжается в обычном режиме.

Особый интерес приобретает политический профиль ряда таких законодателей. Джимми Гомес неоднократно поддерживал инициативы, соответствующие интересам армянской диаспоры, и получал высокие оценки от Армянского национального комитета Америки. Макс Миллер также заслужил положительную оценку за проармянскую деятельность. Кори Миллс поддерживал законодательные инициативы, направленные против Азербайджана. Подобные совпадения сами по себе не доказывают каких-либо неправомерных связей, но они позволяют говорить о существовании устойчивой политической сети, в которой лояльность к армянской повестке становится важным фактором поддержки.

Подобные примеры появились не вчера. В прошлом с серьёзными скандалами сталкивались и другие американские законодатели, занимавшие проармянскую позицию. Среди них был Эрик Суолвелл, пользовавшийся поддержкой влиятельных представителей демократического истеблишмента и одновременно остававшийся сторонником армянской повестки. Тони Гонсалес также активно поддерживал укрепление сотрудничества США и Армении, в том числе в сфере безопасности, прежде чем его политическая карьера столкнулась с серьёзными внутренними проблемами.

Для Азербайджана значение этой ситуации выходит далеко за рамки американской внутриполитической борьбы. Решения Конгресса непосредственно влияют на дипломатическое, экономическое и военно-политическое взаимодействие США с Баку. Поэтому односторонний подход, сформированный под воздействием одной влиятельной лоббистской сети, способен иметь реальные международные последствия.

Особенно заметен здесь двойной стандарт. От Азербайджана требуют соблюдения высоких стандартов демократии, прав человека и прозрачности, тогда как собственные проблемы американских политиков могут годами оставаться без окончательной оценки. При этом именно эти политики нередко выступают с наиболее жёсткими обвинениями в адрес Баку. Возникает закономерный вопрос: насколько убедительно звучат требования моральной ответственности со стороны законодателей, которые сами находятся под пристальным вниманием этических органов?

Для Вашингтона было бы гораздо продуктивнее исходить не из интересов отдельных лоббистских групп, а из реальных стратегических интересов США. Азербайджан занимает важное геополитическое положение, является значимым партнёром в сфере энергетики и региональной безопасности и играет ключевую роль в транспортных проектах между Европой и Центральной Азией. Сохранение одностороннего подхода к Баку объективно ослабляет возможности США влиять на процессы в Южном Кавказе.

История 907-й поправки показывает, насколько долго политическое влияние может сохраняться в американском законодательстве. Современная активность проармянских конгрессменов свидетельствует о том, что эта проблема не исчезла и после изменения ситуации на Южном Кавказе. Поэтому вопрос сегодня заключается не в том, должен ли Вашингтон поддерживать Армению или Азербайджан, а в том, способен ли он проводить действительно сбалансированную политику, основанную на международном праве, собственных стратегических интересах и объективной оценке событий.

Пока же создаётся впечатление, что в отношении Азербайджана в Вашингтоне продолжают действовать политические стереотипы, сформированные ещё в период армяно-азербайджанского конфликта 1990-х годов. 907-я поправка стала одним из их наиболее ярких проявлений, а нынешние законодательные инициативы показывают, что её политическое наследие продолжает влиять на американскую политику.

В конечном счёте речь идёт не только об армянском лобби и не только о нескольких конгрессменах. Речь идёт о способности американской политической системы отделять национальные интересы США от интересов отдельных групп давления. Если Вашингтон действительно стремится играть конструктивную роль на Южном Кавказе, его политика должна основываться на объективной оценке реальности, а не на односторонних лоббистских нарративах.

Для Азербайджана это означает необходимость последовательно доводить до американской аудитории исторические и правовые факты, напоминать о последствиях почти трёх десятилетий оккупации и демонстрировать стратегическую значимость отношений с США. Только так можно противостоять укоренившейся предвзятости и добиться того, чтобы отношения Вашингтона и Баку строились не под диктовку лоббистских интересов, а на основе взаимного уважения и реальных национальных интересов.

Заур Нурмамедов