Власти США намерены аннулировать до 200 тыс. деловых и туристических виз иностранных граждан, которые подали запрос на получение убежища в стране. Об этом 25 августа сообщило агентство Associated Press (AP).

«Мы координируем свои действия с министерством внутренней безопасности США для выявления и аннулирования неиммиграционных виз иностранцев, которые прибыли в Соединенные Штаты, заявив о своем краткосрочном пребывании в стране, а затем подали заявление на получение убежища для постоянного проживания», — привели в материале слова представителя Госдепартамента Томми Пиготта.

Он добавил, что планируемое число аннулирований «остается динамическим» и будет производиться на постоянной основе. При этом в материале отмечается, что аннулирование такой визы не означает немедленную депортацию, а только лишает статуса беженца и переводит такого человека в другую категорию граждан.