Партия произведенных в Южной Корее танков K2 Black Panther поставлена в Польшу для вооружения дивизии, дислоцированной близ Калининградской области России, сообщил министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Первые корейские танки по контракту на новые модели K2 и K2PL, подписанному 1 августа 2025 года, уже находятся в Польше. В Польшу только что прибыли 28 танков K2, которые усилили 16-ю механизированную дивизию», — написал он в соцсетях.

«В последующих партиях будут поставляться танки версии K2 PL, частично изготовленные из польских комплектующих. Это важный шаг в наращивании производственных мощностей нашей промышленности и последовательном укреплении безопасности Польши», — добавил он.

16-я механизированная «Бурштыновая» дивизия дислоцирована в Варминьско-Мазурском воеводстве Польши близ Калининградской области.

K2 Black Panther — танк, оснащенный 120-мм гладкоствольной пушкой, автоматической системой заряжания и интегрированной системой управления огнем. Вспомогательное вооружение 55-тонного танка состоит из 7,62-мм пулемета и 12,7-мм крупнокалиберного пулемета (HMG). Южнокорейский танк оснащен дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. с автоматической коробкой передач, гидропневматической системой подвески и системой динамического натяжения гусениц. Экипаж К2 состоит из трех человек.