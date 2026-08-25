Китай будет укреплять сотрудничество с другими странами в области технологий искусственного интеллекта и робототехники. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Мы готовы вместе со всеми странами продолжать работу на таких передовых направлениях, как искусственный интеллект и интеллектуальные системы, чтобы бренды «создано в Китае» и «произведено в Китае» действительно стали движущей силой общего развития», — сообщил он на брифинге, комментируя перспективы сотрудничества КНР с другими странами в области робототехники.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин намерен «раскрывать потенциал сотрудничества» в сфере передовых технологий, в том числе за счет совместной разработки стандартов и освоения рынков, «способствовать тому, чтобы плоды инноваций приносили больше пользы всему человечеству».

«Человекоподобные роботы быстро прошли путь от лабораторных разработок к промышленному производству, — отметил Линь Цзянь. — Они не только способны распаковывать и собирать детали на заводах, но и помогать в уходе за пожилыми людьми».