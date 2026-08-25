Тегеран полностью готов противостоять санкциям США, заявил глава Минфина Ирана Али Маданизаде в понедельник в интервью телеканалу IRINN.

«Судя по всему, США решили предпринять еще одну провальную попытку. Мы давно ждали этого и были прекрасно осведомлены об их планах. У правительства есть двухлетний план, оно полностью готово к такому развитию событий», — сказал Маданизаде.

Чиновник обвинил США в стремлении «прибегнуть к экономическому терроризму» в отношении Ирана.

«У нас тоже есть свои инструменты, и мы знаем, как вести эту игру», — отметил он.

При этом Маданизаде заявил, что США не стоит рассчитывать, что ответ Ирана «будет чисто оборонительным и что мы будем только защищаться».

«Они также должны быть готовы к тому, что мы перейдем в наступление», — заявил министр.