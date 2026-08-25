Канада может объявить об ответных пошлинах в отношении США во вторник, 25 августа, передает The Associated Press (AP) со ссылкой на источник.

В статье отмечается, что такие планы у министра финансов республики Франсуа-Филипп Шампань и еще трех членов правительства.

На этом фоне премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттаве, возможно, придется отойти при ответе от принципа доллар за доллар и использовать более целенаправленные меры возмездия, направленные на защиту своих рабочих и предприятий.

Политик подчеркнул, что Канада на переговорах с американской стороной не потерпит, чтобы к ней относились, как к дочерней компании США.