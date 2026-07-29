Иранская сторона могла нанести ответный удар в связи с ударом Украины по иранскому судну, однако активные дипломатические усилия посодействовали снижению напряженности. Об этом 28 июля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Иран рассматривал возможность нападения на морской порт на Украине в ответ на удар <…> по иранскому судну», — говорится в публикации.

По информации источников, Иран мог применить баллистическую ракету с малой боевой частью, рассматривая такой шаг скорее как символический сигнал, а не как попытку нанести значительный ущерб.