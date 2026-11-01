Испанский спортивный журналист и радиокомментатор Альфредо Мартинес заявил, что работа бывшего наставника мадридского «Реала» Карло Анчелотти на посту главного тренера сборной Бразилии наносит систематический ущерб каталонской «Барселоне» .

По мнению обозревателя, регулярные вызовы вингера сине-гранатовых Рафиньи в национальную команду оборачиваются постоянными проблемами со здоровьем футболиста.

«Дело вовсе не в конспирологии или попытке припомнить Анчелотти его мадридское прошлое — достаточно просто взглянуть на сухие факты. Последние три раза, когда Рафинья уезжал в сборную Бразилии, он трижды возвращался в клуб с травмами!

Апрельский вызов стоил ему важнейших матчей плей-офф с «Атлетико» в Кубке Испании и Лиге чемпионов.

Затем он вернулся с травмой с чемпионата мира. И в эту первую осеннюю международную паузу, когда Рафинья набрал феноменальную форму, был главной звездой и лучшим бомбардиром Ла Лиги, он снова приехал травмированным и с тех пор так и не сыграл ни одного полного матча», — приводит слова Мартинеса Sport.