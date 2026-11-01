Первый раунд переговоров по урегулированию войны РФ против Украины должен пройти в трехстороннем формате США — Россия — Украина. Такое мнение помощник президента России Юрий Ушаков выразил в интервью информационной службе «Вести» в воскресенье, 1 ноября.

«Начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров», — объяснил представитель Кремля. Отвечая на вопрос о возможном участии представителей Евросоюза в переговорном процессе, Ушаков заявил: «Может, этот стол, может, какой-то другой, столы найдутся там потом».

Кремль вновь пригласил президента Украины Владимира Зеленского приехать в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. «Он же передает сигналы через различные источники <…>, раз хочет так уж переговорить — пусть приезжает», — сказал Ушаков в интервью «Вестям».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в конце октября отмечал, что Киев готов к встрече Зеленского и Путина. Но такой диалог мог бы пройти в любом месте, кроме Москвы, Беларуси или Северной Кореи, указал глава украинского МИДа.

Президент Украины в конце октября заявил, что в ноябре пройдет трехсторонняя встреча Киева, Вашингтона и Москвы, цель которой — возобновить мирные переговоры. В свою очередь помощник президента России Ушаков сообщил, что трехсторонние переговоры состоятся после 4 ноября. Дата встречи будет зависеть «от обстановки на поле боя и вообще обстановки», пояснил он.

В январе-феврале делегации Украины, России и США провели два раунда закрытых переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах. Несмотря на заявления сторон о прогрессе, встречи в Абу-Даби не привели к прорыву на пути к завершению войны в Украине. (DW)