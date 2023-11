Появившуюся на сайте Online.ua 14 ноября информацию о готовящемся в Украине перевороте силами российских спецлужб подтвердил и сам президент Украины Владимир Зеленский в интервью агентству Bloomberg, По его утверждению, Россия готовит операцию по дезинформации украинского общества, чтобы создать раскол и посеять «хаос» в стране, которые приведут к смещению действующей власти.

По словам президента, данные украинской разведки также подтвердили союзники Украины. Bloomberg уточняет, что в стране этот план стал известен под названием «Майдан-3», поскольку российские власти считают переворотом многомесячные протесты, которые привели к отставке президента Виктора Януковича в 2014 году. «Майдан для них — это переворот, поэтому операция понятна», — добавил Зеленский.

По данным источников Online.ua в украинских силовых структурах, проведение российскими спецслужбами с целью дестабилизации Украины масштабной информационной кампании «Майдан-3» запланировано на ноябрь-декабрь 2023 года, куратором операции выступил руководитель политического блока Кремля, заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, а идеологом — бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, один из авторов проекта «Новороссия».

Считается, что операция будет проводиться в разных уголках мира, будет иметь комплексный многовекторный характер. Цель, которую перед собой ставят российские спецслужбы и пропагандисты, – дестабилизация политической жизни, провокация протестных настроений и конфликтов в самой Украине, а также влияние на международную антипутинскую коалицию.

Методика новой информационной атаки РФ традиционна для российских СМИ – манипуляции посредством СМИ общественным сознанием как в самой Украине, так и в странах антипутинской коалиции с целью вызвать в украинском обществе пораженческие настроения, уныние от невозможности победить Россию, панику из-за вероятного прекращения поддержки союзников и разочарование в руководстве страны и армии, которые даже в условиях войны якобы не способны договориться и защитить страну.

Начало этой информационно-психологической специальной операции (ИПСО) России, имеющей целью убедить украинцев и мировое сообщество в бесперспективности сопротивления, было заложено статьей эмигрировавшего в США уроженца России, вернувшегося в 2006 году в Москву, где он стал постоянным автором местного англоязычного издания The Moscow Times, нынче журналиста TIME Саймона Шустера, который вбросил в информационное поле ряд противоречивых тезисов, основной из них – Соединенные Штаты теряют интерес в Украине.

Саймон Шустер написал свою критическую в отношении украинской власти и полную пораженческих нарративов статью после посещения Киева, где он под личиной друга Украины имел встречи с Владимиром Зеленским и сотрудниками Офиса Президента во главе с руководителем Андреем Ермаком. Позиционирующий себя как «друг» Украины, желающий ей «добра» Шустер в своем материале «печалился», что контрнаступление забуксовало, союзники не дают Украине должной поддержки и вообще «устали от войны».

Шустер известен неоднозначным отношением к Украине, он уже много раз манипулировал украинскими темами, он выступает то в роли критика, то друга. В 2019 году он дискредитировал себя в глазах украинского народа антипропагандой против «АЗОВА», охарактеризовав «азовцев» как «ужасных неонацистов», готовивших ультраправых боевиков со всего мира, чем лил воду на руки россиян. В том же 2019-м предвыборном в США году Шустер написал большой материал о «роли» Зеленского в ситуации с компроматом на сына Байдена, подыграв команде Дональда Трампа.

Но вернувший себе доверие украинцев с началом российского вторжения Шустер, публикующий хвалебные материалы о Зеленском и принявший участие в формировании его образа как лица сопротивления России и лидера свободного мира, теперь уже стал активным участником ИПСО против Украины.

Пораженческие материалы в последнее время стали появляться и в других влиятельных леволиберальных изданиях — The Washington Post, The New York Times, CNN, что свидетельствовало об активации агентов влияния Москвы. И подтверждением участия российских прокси за рубежом стала взорвавшаяся как бомба информация Spiegel и ZDF о финансировании российским миллиардером Алексеем Мордашовым книг о президенте РФ Владимире Путине, которые написал журналист Хуберт Зайпель, получив с офшоров Мордашова 600 тысяч евро. Поэтому и не вызывает сомнения информация о выделении на «Майдан — 3» полутора миллиардов долларов. Тем более что ранее и кум Путина Медведчук был профинансирован на 5 миллиардов долларов для захвата власти в Украине.

Так какие же еще действия, направленные на склонение Украины к переговорам, чтобы закрепиться на временно оккупированных территориях, следует ожидать от России? Как пишет Online.ua,

— В Киеве и регионах планируется организация ряда «мирных» акций, которые будут иметь абсолютно не мирные цели. Для этого российские спецслужбы активно используют стрессовое состояние украинского общества. В частности, на новый уровень поднимаются болезненные вопросы обменов военнопленных и ротации военных в зоне боевых действий.

Продолжаются активные информационные атаки, направленные на срыв процесса мобилизации. Родных и близких украинских военных провоцируют на агрессивные действия, которые дополнительно расшатывают общество. Именно с этой целью Россия заблокировала процесс обменов военнопленными.

— Атака РФ против военно-политического руководства Украины. Первые этапы этой операции уже можно наблюдать как на украинских, так и на международных информационных площадках, в том числе пророссийских и ориентированных на русскоязычную аудиторию.

К новым голосам в виде «законсервированных» агентов влияния (самозваные «эксперты» и комментаторы) добавилась определенная часть украинских политиков и лидеров мнений, которые неосознанно распространяют российские нарративы ради собственного пиара.

Сейчас основной информационный удар направлен на дискредитацию определенных государственных структур и представителей политического и военного руководства Украины. В частности, раздувается мнимый «конфликт» между различными ветвями власти и конкретными государственными деятелями.

— Планируется организация серии покушений на ряд должностных лиц. Для этого подготовлено несколько групп исполнителей. Некоторые участники уже находятся на территории Украины, некоторые готовятся к въезду с территории «теневых союзников» России. Руководство операцией будет осуществляться непосредственно с территории РФ.

По данным источников, если покушения будут успешными, то некоторые из них будут представлены как свидетельство «слабости» Украины и неспособности защитить знаковые фигуры. Другие покушения попытаются выдать за якобы «внутриукраинские разборки», которые дошли до крайней точки кипения.

— На международной арене россиянами продолжится продвижение темы Ближнего Востока для отвлечения внимания от войны в Украине и уменьшения международной помощи. Саму Украину будут представлять как сплошное «Гуляйполе», лишенное каких-либо признаков цивилизованности и законности с постоянными ссорами на уровне высшего руководства государства.

— Новой силы наберут теории о причастности Украины к подрыву «Северных потоков».

Конечная цель информационного «проекта» российских спецслужб – доказать несостоятельность Украины как самостоятельного государства, ведь якобы ее руководство «неспособно к эффективному управлению, а народ не может избрать достойных лидеров».

То есть, речь об очередной попытке представить Украину как «failed state» (несостоятельное государство). Следовательно, партнерские России политические силы на Западе будут убеждать оппонентов и избирателей в необходимости переключить вектор поддержки с Украины на Израиль.

Несомненно, Россия на этом этапе военного конфликта с Украиной не имеет ни сил, ни средств, чтобы завершить войну на своих условиях. Поэтому прибегает к другим технологиям – вовлечению пророссийских сил на Западе для прекращения поддержки Украины, использованию внутренних конфликтов в Украине, направленную на ослабление консолидации общества.

«Не мытьем, так катаньем» пытается достичь своих целей Кремль в Украине. Но как гласит латинская поговорка: «Предупрежден — значит вооружен». Украинские спецслужбы, осведомленные о планах Кремля, несомненно, мобилизуют все свои силы для противостояния провокациям российских спецслужб. Но и украинский народ должен в этой ситуации быть готовым к подобным атакам и уметь им сопротивляться. Важно помнить, что враг не дремлет и использует все свои ресурсы, наряду с военными — и ИПСО, и террор, и покушения. Украинское общество не раз доказывало свою устойчивость к внутренним противостояниям, которые Россия активно провоцировала и намерена продолжать это делать впредь. Надеемся, что и сейчас украинский народ не допустит «Майдан по-российск