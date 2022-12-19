Тревожные перспективы идущей войны озвучил Киев. Похоже, Москва совершенно не задумывается о необходимости ее завершения.

Российская Федерация готовит 200 000 военнослужащих, чтобы бросить их на войну против Украины. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, оккупанты предпримут еще одну попытку захватить Киев. «Российская мобилизация сработала. Это неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут воевать. Они будут воевать. Царь говорит им идти воевать, и они идут воевать. Я изучал историю двух чеченских войн — все было так же. Возможно, они не так хорошо оснащены, но они все равно представляют для нас проблему. По нашим оценкам, у них есть резерв в 1,2-1,5 млн человек. Россияне готовят около 200 тыс. новых солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев», — сказал Залужный в беседе с The Economist.

А министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Guardian заявил, что Россия может начать новую волну наступления в рамках войны против Украины уже в феврале. Такие сроки связаны с подготовкой мобилизованных солдат.

Он напомнил, что в рамках так называемой частичной мобилизации России удалось призвать около 300 тысяч человек. Из них 150 тысяч Москва уже использует для усиления своих подразделений, а еще 150 тысяч — тщательно готовит к будущим наступлениям.

«Вторая часть мобилизованных, примерно 150 000 человек, приступила к учебным курсам в разных лагерях. Они готовятся минимум три месяца. Значит, следующую волну наступления попытаются начать скорее всего в феврале, как и в прошлом году. Это их план», — рассказал министр.

По словам Резникова, Россия, вероятно, продолжит мобилизацию своих граждан и дальше, поскольку основной тактикой россиян является «мясорубка», когда они бросают в бой как можно больше людей в надежде, что они сокрушат меньшую украинскую армию.

«Кремль пытается найти новые решения, как добиться победы», — добавил он.

Удручающие новости, что и говорить. Получается, Кремль по-прежнему не видит для себя возможностей для отступления? Чем же это всё может закончиться? Всё новыми и новыми призывами обычных россиян на войну? Не способно ли это обернуться массовыми акциями протеста против центральной власти? А если этого не случится, достанет ли у Украины сил и техники «перемолоть» новые сотни тысяч наступающих агрессоров?

Своим мнением по этому поводу поделились с # известные зарубежные аналитики.

Россия пока отступать не собирается, считает израильский военный эксперт Давид Гендельман. Продолжение наступательных усилий на фронте, мобилизация резерва, постепенный перевод оборонной промышленности на военные рельсы, удары по инфраструктуре Украины — всё это элементы долгой войны на истощение.

«Соответственно Украине тоже придется выставлять на фронт новые силы, возможна и новая волна мобилизации в Украине, а от Запада нужно расширение поставок вооружений по всей номенклатуре, иначе положение Украины будет незавидным», — полагает Гендельман.

Российский политолог, руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев согласен с мыслью, что Россия не собирается отступать: «Путин имеет большие возможности по финансированию войны. Я постоянно говорю о том, что резервы, возможности заимствования на российском внутреннем рынке дают ему бесконечное количество денег, и ни в этом, ни в наступающем году, ни в 2024-м проблем с бюджетом у него не будет».

Протестов в России пока тоже не предвидится, говорит Иноземцев. «Наоборот, я бы даже сказал, судя по некоторым своим знакомым, что поддержка этой войны начинает расти. Люди озлобляются, считают украинцев врагами, и поэтому я думаю, что здесь тоже никаких проблем нету», — отметил он.

Главная проблема для Путина – это боеспособность армии, считает эксперт. «Может ли он действительно создать новый «кулак» для удара по Киеву, о чем многие говорят сейчас, насколько мобилизованные представляют собой боеспособную силу, способна ли Россия производить достаточное количество оружия? Вот это главные вопросы. Но в любом случае, пока я не вижу никакого желания останавливать войну. Она безусловно продлится как минимум до лета, в зависимости от того, какие будут успехи или неудачи на фронте в начале весны.

А что касается украинской стороны, я думаю, что у нее есть решимость отбивать российские атаки, безусловно. Украина постоянно довооружается западным оружием и боеприпасами, и этот процесс развивается достаточно устойчиво. Поэтому я думаю, это такая мясорубка, которая будет продолжаться достаточно долго. Потери России конечно будут большими, но действительно, как говорят украинские официальные лица, у Москвы есть возможности мобилизовать в следующем году до 1 миллиона человек. Это правда. И я думаю, что единственным шансом на изменение ситуации является некий дворцовый переворот, когда элита действительно поймет, что Путин ведет ее в тупик. Но случится это или нет, и когда это будет – никакого прогноза дать на эту тему нельзя. Что касается общества, повторю, оно абсолютно инертно, и отсюда для Кремля не стоит ждать неприятностей», — заключил Иноземцев.