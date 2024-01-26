Кремль рассматривает Турцию как единственный возможный путь транзита российского газа в Европу, если Украина откажется продлевать существующий контракт. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РБК.

«Вопрос, как туда [в Европу] будет попадать этот газ. Безусловно, есть существующие маршруты, связанные с Турцией; вы знаете, есть поставки сжиженного газа, которые столь востребованные сейчас», — сказал он. Существующие альтернативные маршруты «уже заблокированы во многом», добавил Песков.

Ранее представители украинского правительства заявили о нежелании договариваться с Москвой о продлении контракта на транзит газа через Украину. После переговоров между премьер-министрами Словакии и Украины Роберта Фицо и Дениса Шмыгаля возникла информация о возможном продолжении транзита российского газа через Украину в 2025 году.

В настоящее время единственным маршрутом поставки российского газа в страны Западной и Центральной Европы является транзитная ветка через Украину. Текущий контракт между «Газпромом» и «Нафтогазом» истекает в конце 2024 года. Документ предусматривает прокачку 225 млрд куб. м газа, в том числе 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет.

В Минэнерго Украины и «Нафтогазе» не планировали продлевать контракт. При этом в настоящее время транзит продолжается, а Киев не исключил возможности переговоров с европейскими странами — членами ЕС о возможности использования собственной газотранспортной сети для поставок топлива. (moscowtimes.ru)