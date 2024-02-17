17 февраля в Мюнхене по обращению противоположной стороны состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по Европейской инициативе «Зеленой сделки», межинституциональным вопросам и прогнозированию Марошем Шефчовичем.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, Марош Шефчович подчеркнул, что успешное развитие сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в энергетической сфере вызывает удовлетворение. Он высоко оценил то, что Азербайджан является панъевропейским поставщиком энергии. Сообщив, что намерен в скором времени посетить нашу страну, Марош Шефчович отметил, что СОР29 открывает хорошие возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в области возобновляемой энергии и борьбы с изменением климата.

Сообщив, что одной из важнейших тем основной повестки дня сессии СОР29, которую будет принимать Азербайджан, станет климатическое финансирование, Марош Шефчович сказал, что Европейский союз, как партнер, принимающий непосредственное участие в процессах по изменению климата, также готов оказать поддержку Азербайджану.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан приложит все усилия для достижения солидарности между глобальным Севером и глобальным Югом. Так, работа, проводимая Азербайджаном в Движении неприсоединения, Организации исламского сотрудничества и других организациях, его связи с Европейским Союзом и отношения с другими организациями могут способствовать достижению такой солидарности. Глава государства также подчеркнул, что впервые в рамках СОР создан механизм Тройки, и отметил, что Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан и Бразилия, объединившись, будут проводить совместную работу в этом направлении.