Созданная по итогам Второй мировой войны система глобального управления переживает глубокий кризис. Проектировавшаяся как инструмент поддержания коллективной безопасности, либерализации мировой торговли и координации усилий в социально-гуманитарной сфере, эта система опиралась на доминирование западных держав, прежде всего США, и институционализацию их интересов в рамках универсальных международных организаций. Однако современный этап развития мировой системы характеризуется масштабными сдвигами: исчерпанием модели глобализации по американским лекалам, подъёмом новых центров силы на глобальном Юге и Востоке, а также возвращением жёсткой геополитической конкуренции. Переход от условной однополярности к новой биполярности США и Китая на фоне усиления региональных держав, включая Индию, Бразилию и страны Персидского залива, обнажил ограниченность существующих механизмов международного взаимодействия. ООН, ВТО и ВОЗ всё чаще становятся не только площадками для выработки компромиссных решений, но и аренами дипломатической борьбы и столкновения противоположных интересов.

С точки зрения теорий международных отношений, прежде всего либерального институционализма и реализма, международные организации создаются суверенными государствами для снижения издержек взаимодействия, решения проблем коллективных действий и обеспечения определённой предсказуемости международной системы. Либеральный институционализм исходит из того, что институты обладают относительной автономией и способны смягчать последствия анархичности международной среды. Однако в условиях новой биполярности и многополярности обнаруживается фундаментальное ограничение этой модели: эффективность институтов во многом зависит от того, насколько крупные державы разделяют базовые правила игры. Когда консенсус относительно принципов миропорядка разрушается, международные организации оказываются заложниками межгосударственных противоречий. Неореалистический подход подчёркивает, что государства используют международные институты для защиты своих интересов и укрепления собственных позиций. Поэтому соперничество США и Китая, а также противостояние России и западных государств существенно осложняют деятельность универсальных организаций.

ООН задумывалась как краеугольный камень послевоенного мира, призванный избавить человечество от ужасов мировых войн. Центральное место в системе коллективной безопасности занимает Совет Безопасности, пять постоянных членов которого — США, Великобритания, Франция, Россия и Китай — обладают правом вето. Этот механизм изначально был призван гарантировать, что решения, затрагивающие жизненно важные интересы ведущих держав, не будут приниматься вопреки их воле, тем самым снижая риск прямого столкновения между ними. Однако в современных условиях право вето нередко становится фактором институционального паралича. Обострение отношений между Россией и западными членами Совета Безопасности по вопросу Украины, а также соперничество США и Китая вокруг Тайваня, Южно-Китайского моря и технологических цепочек затрудняют принятие согласованных решений по ключевым международным кризисам. Генеральная Ассамблея также превращается в площадку политического противостояния, где государства стремятся не только выработать общие подходы, но и закрепить собственные дипломатические позиции. Дополнительную проблему создаёт структура Совета Безопасности, отражающая расстановку сил 1945 года и не в полной мере учитывающая современный экономический и политический вес глобального Юга. Отсутствие постоянных мест у таких крупных государств, как Индия и Бразилия, а также отсутствие постоянного представительства Африки подрывают представительность существующей модели.

Всемирная торговая организация, созданная в 1995 году, выступала одним из основных регуляторов многосторонней торговой системы, основанной на принципах свободной торговли, снижения тарифных барьеров и недискриминации. Однако её кризис накапливался на протяжении многих лет и особенно обострился в период торговых конфликтов между США и Китаем. Одним из наиболее заметных проявлений институциональной дисфункции стал паралич Апелляционного органа системы разрешения споров ВТО. Вашингтон, выражавший недовольство толкованием правил международной торговли и практикой вынесения решений, блокировал назначение новых арбитров, в результате чего механизм апелляционного рассмотрения утратил полноценную работоспособность. Одновременно США перешли к более активной промышленной политике, протекционизму и экспортному контролю в сфере высоких технологий, в том числе посредством CHIPS and Science Act и Inflation Reduction Act. Китай, в свою очередь, использует государственные субсидии и масштабные инструменты промышленного развития, которые США и Европейский союз считают искажающими конкурентную среду. В результате ВТО сталкивается с трудностями при адаптации к модели государственного капитализма и разделению мировой экономики на конкурирующие технологические и торговые блоки. Проблема заключается не только в противоречиях между Вашингтоном и Пекином, но и в том, что универсальные правила становятся всё менее эффективными в условиях, когда ведущие экономики всё чаще ставят национальную промышленную и технологическую безопасность выше прежних представлений о свободном рынке.

Пандемия COVID-19 продемонстрировала уязвимость специализированных учреждений ООН, в том числе Всемирной организации здравоохранения. ВОЗ создавалась для координации международных усилий в области общественного здравоохранения, однако пандемия превратила её в объект острого геополитического противостояния между США и Китаем. Начальный этап кризиса выявил ограничения возможностей организации получать информацию, проводить независимые оценки и оперативно реагировать на трансграничные угрозы в условиях, когда государства стремятся сохранять контроль над чувствительными данными и решениями в сфере национальной безопасности. Администрация Дональда Трампа обвиняла ВОЗ в предвзятости по отношению к Китаю и объявляла о выходе США из организации; впоследствии администрация Джо Байдена отменила это решение. Споры вокруг происхождения пандемии, распределения вакцин и доступа к медицинским ресурсам показали, насколько трудно обеспечить солидарность в условиях глобального кризиса. Так называемый вакцинный национализм продемонстрировал, что даже в сфере здравоохранения государства способны отдавать приоритет собственным интересам, несмотря на трансграничный характер угроз. При этом проблемы ВОЗ нельзя сводить исключительно к соперничеству двух держав: организация зависит от сотрудничества государств, своевременного предоставления информации, устойчивого финансирования и готовности национальных правительств выполнять международные обязательства.

Ослабление универсальных институтов способствует распространению минилатерализма и регионализации. Вместо громоздких глобальных структур государства всё чаще создают более узкие форматы сотрудничества, рассчитанные на быстрое принятие решений в конкретных областях. В сфере безопасности такими примерами являются AUKUS и Quad, объединяющие США и ряд партнёров в Индо-Тихоокеанском регионе. Одновременно расширение БРИКС и развитие Шанхайской организации сотрудничества отражают стремление ряда незападных государств расширить пространство для самостоятельной политики и добиваться реформирования международного порядка. Региональные торговые соглашения также позволяют участникам углублять экономические связи за пределами универсальных переговорных механизмов. С одной стороны, подобные форматы способны повысить оперативность сотрудничества и позволить странам согласовывать решения без необходимости достижения глобального консенсуса. С другой стороны, они создают риск фрагментации международных правил и формирования конкурирующих систем стандартов, торговли и безопасности. Если такие объединения становятся преимущественно инструментами сдерживания соперников, а не решения общих проблем, пространство для универсального сотрудничества сокращается.

Глобальный Юг перестал быть пассивным объектом международной политики. Страны Африки, Азии и Латинской Америки всё активнее стремятся проводить многовекторную внешнюю политику, извлекая преимущества из соперничества крупных держав. Для многих из них кризис существующих институтов проявляется в недостаточном представительстве при принятии решений, ограниченном влиянии на финансовую архитектуру и трудностях с защитой собственных экономических интересов. Международные финансовые организации, включая Международный валютный фонд и Всемирный банк, регулярно сталкиваются с критикой из-за распределения голосов и условий предоставления финансирования. В торговой сфере развивающиеся государства добиваются более справедливого доступа к рынкам, расширения возможностей передачи технологий и сокращения дисбалансов в международной торговле сельскохозяйственной продукцией. Поэтому требования реформирования ООН, ВТО и международных финансовых институтов приобретают системный характер. Расширение БРИКС, создание Нового банка развития и деятельность Азиатского банка инфраструктурных инвестиций отражают стремление ряда стран сформировать дополнительные механизмы финансирования и международного взаимодействия. При этом глобальный Юг не является единым политическим блоком: интересы его участников различаются, а позиции по вопросам безопасности, торговли и международного права далеко не всегда совпадают. Именно поэтому реформирование глобального управления требует не механической замены одного центра влияния другим, а создания более представительной системы, в которой разные государства смогут реально участвовать в выработке решений.

Кризис доверия представляет собой одну из наиболее серьёзных угроз легитимности глобальных институтов. Международные организации сохраняют влияние не только благодаря своим полномочиям и ресурсам, но и потому, что государства и общества признают их решения обоснованными и в достаточной степени беспристрастными. Когда применение международных норм воспринимается как избирательное, а реакция на гуманитарные катастрофы зависит от политических обстоятельств, доверие к универсальным принципам ослабевает. Обвинения в двойных стандартах, недостаточная эффективность реагирования на конфликты и непрозрачность отдельных механизмов принятия решений усиливают представление о международной бюрократии как о структуре, оторванной от реальных потребностей обществ. Дополнительные вопросы вызывает финансовая зависимость некоторых организаций от добровольных взносов государств и других доноров, поскольку распределение средств способно влиять на приоритеты деятельности. Потеря доверия имеет практические последствия: государства могут игнорировать резолюции, отказываться от участия в отдельных механизмах или создавать альтернативные структуры. В условиях многополярности национальный суверенитет и государственные интересы приобретают всё большее значение, а идея общего блага требует нового обоснования через конкретные результаты международного сотрудничества.

Институциональный кризис имеет и финансово-экономическое измерение. Задержки обязательных взносов государств-членов, зависимость от добровольного финансирования и использование финансовых ресурсов в качестве инструмента политического давления осложняют деятельность ООН и её специализированных учреждений. В мировой экономике ослабление многосторонних торговых механизмов сопровождается формированием альтернативных финансовых институтов и платёжных систем. Новый банк развития БРИКС и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций стали дополнительными источниками финансирования инфраструктурных и экономических проектов, отражая стремление расширить возможности развивающихся стран. Параллельно государства изучают использование цифровых валют центральных банков, региональных платёжных механизмов и расчётов в национальных валютах. Эти процессы могут повысить устойчивость финансовых связей и снизить зависимость от отдельных каналов расчётов, однако одновременно создают риск усиления валютной и технологической фрагментации. Если международная экономика разделится на несовместимые системы стандартов, платежей и регулирования, издержки для бизнеса и государств могут возрасти, а глобальные кризисы станет труднее преодолевать совместными усилиями.

Будущее глобального управления может развиваться по нескольким направлениям. Первый сценарий предполагает инерционную деградацию, при которой ООН, ВТО и ВОЗ сохраняют формальное существование, но постепенно теряют способность обеспечивать согласованные решения по ключевым вопросам. В таком случае возрастёт значение односторонних действий, региональных блоков и конкурирующих систем регулирования. Второй сценарий связан с глубокой реформой и адаптацией к многополярному миру. Он предполагает расширение представительства в Совете Безопасности ООН, восстановление полноценной работоспособности механизмов разрешения торговых споров, повышение прозрачности международных организаций и укрепление их способности действовать в сфере глобального здравоохранения. Третий сценарий предполагает дальнейшее разделение мира на конкурирующие системы, связанные с разными центрами силы, технологическими стандартами, торговыми правилами и механизмами безопасности. При таком развитии универсальные институты рискуют уступить место дублирующим структурам, а международное сотрудничество будет зависеть от принадлежности государств к определённым политическим и экономическим группам. Реальное будущее, вероятно, будет сочетать элементы этих сценариев, поскольку государства могут одновременно поддерживать универсальные организации и развивать альтернативные механизмы сотрудничества.

Кризис ООН, ВТО и ВОЗ нельзя рассматривать как временный сбой, который исчезнет сам собой после очередного изменения международной конъюнктуры. Он отражает более глубокую перестройку системы международных отношений, связанную с ослаблением прежней модели однополярности, усилением Китая и других центров силы, ростом региональной самостоятельности и изменением представлений государств о соотношении суверенитета и глобальной ответственности. ООН сталкивается с ограничениями системы коллективной безопасности и разногласиями по поводу представительства, ВТО — с противоречиями между многосторонними торговыми правилами и национальными промышленными стратегиями, а ВОЗ — с трудностями международной координации в условиях политического недоверия. Выход из этого кризиса не обязательно предполагает демонтаж существующей системы. Напротив, устойчивое глобальное управление требует признания новых реалий, более справедливого представительства, прозрачных процедур и готовности ведущих держав соблюдать общие правила даже тогда, когда это связано с политическими издержками. Будущее международного порядка будет зависеть от того, смогут ли государства превратить соперничество в управляемую конкуренцию и договориться о минимальном наборе общих принципов. Без такой адаптации международные институты рискуют всё больше отставать от реального распределения сил, а мир — двигаться к фрагментации, росту недоверия и новым конфликтам.

Агиль Гахраманов