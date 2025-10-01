Азербайджану необходимо адаптироваться к более экстремальным погодным явлениям.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель отдела устойчивого развития компании «Grimshaw» Пол Тойн в третий день Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

По его словам, мир находится в условиях климатического кризиса, и есть две вещи, которые необходимо сделать в рамках климатических действий.

«Первое — это смягчение последствий. Нам все еще нужно снижать выбросы углерода во всех секторах. Но в то же время нам нужно учиться адаптироваться к изменяющемуся климату и к более экстремальным погодным явлениям, которые будут происходить в Азербайджане. В частности, это экстремальные погодные явления, такие как перегрев — то есть тепловые волны, а также наводнения», — сказал он.