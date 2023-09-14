Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде ответил на заявление Министерства иностранных дел Армении от 13 сентября.

Как сообщает АПА, Айхан Гаджизаде отметил, что представление результатов мер, предпринятых нашей страной в ответ на очередные провокации против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в сентябре прошлого года, а также в мае и ноябре 2021 года, как оккупация территорий Армении, является составной частью политической авантюры армянской стороны.

«Обвинение в оккупации Азербайджаном территорий, звучащие со стороны Армении, которая удерживала суверенные земли Азербайджана под оккупацией почти 30 лет, и которая, несмотря на итоги Отечественной войны 2020 года, не передала Азербайджану 8 принадлежащих Азербайджану сел, до сих пор не выводит свои вооруженные силы с азербайджанских территорий, нарушая трехстороннее заявление, совершает постоянные военные провокации, является примером фальсификации, искажения реальности», — отметил он.

«Всем известно, что в отличие от Азербайджана, который надлежащим образом расследовал нарушения международного гуманитарного права во время войны и военных операций, ведет расследование в отношении лиц, подозреваемых в совершении подобных действий, армянская сторона с гордостью говорит о преступлениях против человечности, совершенных против азербайджанцев, включая Ходжалинский геноцид», — добавил А.Гаджизаде.

«То, что армянская сторона, ставящая под сомнение суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в своих ссылках на Карабахский регион, прикрывает стягивание сил в регионе, и ее попытки отвлечь внимание от провокационных действий, которые она может предпринять в любой момент, являются источником серьезной угрозой. Главным условием мира и стабильности в регионе является отказ Армении от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана на словах и на деле, вывод всех армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий, прекращение реваншистской политики и действий», — подчеркнул он.