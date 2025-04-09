В отеле Pestana CR7 в марокканском Марракеше, который принадлежит легендарному Криштиану Роналду, произошел пожар.

Об этом передает İdman.biz со ссылкой на Metropoles.

По их информации, пожар произошел в одной из пустых комнат отеля, вероятно, из-за короткого замыкания. Расследование причин пожара продолжается. Благодаря оперативным действиям персонала отеля и пожарных никто не пострадал.

В партнерстве с Pestana пятикратный обладатель «Золотого мяча» запустил пять отелей под брендом Pestana CR7. Но бренд CR7 охватывает широкий спектр бизнеса. По данным Forbes, Роналду владеет 50% акций гостиничной сети Pestana CR7.

Помимо Марракеша, у 40-летнего форварда «Аль-Насра» также есть отели в родной Португалии (Лиссабон и Фуншал), Испании (Мадрид), Англии (Манчестер) и Франции (Париж).