Израиль не планирует атаковать Иран до назначенных на 27 октября парламентских выборов в еврейском государстве. С таким заявлением выступил израильский министр обороны Исраэль Кац.

«Я однозначно заявляю, что у Израиля нет намерений инициировать атаку на Иран перед выборами <…>. Все публикации по этому поводу полностью лживы», — написал Кац в X. При этом, пояснил он, израильская сторона «разъяснила, что в случае атаки Ирана [на еврейское государство] Израиль ответит с большой силой».

Кац также отметил, что появившиеся в израильских СМИ «публикации о разногласиях между израильским политическим руководством и ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — прим. ТАСС) по иранскому вопросу полностью абсурдны и лживы». «С момента моего вступления в должность министра обороны координация между премьер-министром Биньямином Нетаньяху, мной и ЦАХАЛ по иранскому вопросу полная», — заверил Кац. По его словам, «попытка представителей оппозиции использовать эти публикации для нападок» на Нетаньяху и самого Каца «в то время, как они не могут по понятным причинам комментировать детали иранского вопроса», является «позорной и безответственной».

Ранее 12-й канал израильского ТВ выступил с утверждением, что в службах безопасности страны существовало опасение, что Нетаньяху и политическое руководство готовы на шаги, которые «непосредственно перед выборами приведут к резкой и немедленной эскалации». Источник телеканала в силовых структурах указал на то, что начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир выступал против подобного плана. После этого представители оппозиции выступили с утверждениями о конфликте между Нетаньяху и Замиром.

Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. По их итогам будет сформирован Кнессет (парламент) нового созыва, после чего лидеру партии, получившей наибольшее количество мандатов, будет поручено формирование нового правительства. На данный момент, согласно последним опросам, блок нынешней правящей коалиции во главе с партией «Ликуд» Биньямина Нетаньяху и оппозиция идут вровень. При этом ни одна из сторон не набирает большинства — 61 из 120 мест в Кнессете, необходимого для формирования правящей коалиции.