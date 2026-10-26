Россияне останутся без масштабной распродажи в «черную пятницу» на маркетплейсах из-за украинских ударов по складам Ozon и Wildberries, сообщили Forbes участники рынка. По словам владелицы бренда одежды Posh Style Алсу Шарафетдиновой, площадки объявят распродажу, но это не решит вопрос недостатка товара у продавцов.

«После пожаров [на складах] кто-то заморозил завоз новой продукции, кто-то сократил объемы, кто-то вообще закрылся, а кто-то просто уже не успеет к сезону», — пояснила Шарафетдинова.

Обычно в конце года распродается сток прошлых лет, но все сгорело, подтвердила президент Finn Flare Ксения Рясова. «Лишних товаров нет, распродажа если и будет, то лишь на весьма небольшой ассортимент», — отметил владелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Брис Кац.

Крупный продавец косметики Василий Бумагин также сослался на сокращение товарных запасов, добавив, что не собирается участвовать в распродажах, поскольку «не видит в этом экономического смысла». Такой же позиции придерживается продавец семян Игорь Шанченко, который потерял на складах продукции более чем на 400 млн руб.: «Компенсаций от маркетплейсов я так и не получил. Остатков мало, а спрос есть. Зачем мне торговать со скидкой?»

По данным Data Insight, с конца июля этого года украинские дроны атаковали склады российских маркетплейсов не менее 45 раз. Пострадало не менее 2,1 млн кв. м площадей. Убытки продавцов Ozon и Wildberries оцениваются в сотни миллиардов рублей. При этом товары для ноябрьских и декабрьских распродаж обычно отгружают в июле–августе. Но в этом году на фоне ударов по складам количество оформленных транспортных накладных сократилось на 12% год к году, отметили в транспортно-логистической компании «Байт транзит».

«Учитывая, что традиционного ажиотажа в период предновогодних распродаж пока не ожидается, мы допускаем снижение объемов перевозок на 8–10% год к году в последние месяцы перед Новым годом», — отметил замгендиректора 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян.

В то же время в Wildberries заявили, что «никаких предпосылок для сокращения выбора товаров в текущем сезоне точно нет», а распродажи в ноябре и декабре обязательно состоятся. Представитель Ozon от комментариев отказался. (ru.themoscowtimes.com)