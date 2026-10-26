Американская компания Microsoft предложила компенсацию более чем 60 тыс. сотрудников в Великобритании, Канаде, США и Индии за добровольное увольнение в рамках плана сокращения расходов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Это предложение дает сотрудникам, которые рассматривают возможность ухода из компании и имеют на это право, новый шанс совершить это сейчас при нашей поддержке», — заявила в обращении директор по персоналу Microsoft Эми Коулман.

Источники агентства уточнили, что компания разрешила участвовать в программе добровольного увольнения финансовому отделу и своим дочерним компаниям Xbox, Windows, Copilot. Группы сотрудников, специализирующиеся на центрах обработки данных, продажах, маркетинге, кибербезопасности и квантовых вычислениях, исключены из нее.

На настоящий момент в Microsoft работают более 223 тыс. человек. Программа добровольного увольнения охватывает около 27% штата.