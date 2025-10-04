Администрация президента США Дональда Трампа планирует выплатить 2500 долларов несовершеннолетним мигрантам за добровольное возвращение на родину. Об этом сообщает агентство AP со ссылкой на электронное письме, разосланное в центры размещения мигрантов.

Согласно письму, подросткам в возрасте 14 лет и старше предлагается выплата за добровольное возвращение в свои страны.

Сообщается, что детям будет предоставлено 24 часа для того, чтобы ответить на предложение. При этом Иммиграционная и таможенная служба США (ICE) пока не сообщила о дате вступления в силу данной инициативы.

Также не сообщается и о возможных мерах в отношении тех, кто откажется от предложения. Руководителям приютов было предложено одобрить инициативу в течение четырех часов.

Между тем в ICE сообщили, что предложение изначально будет распространяться на 17-летних, а выплата произойдет только после одобрения судом и прибытия ребенка в страну происхождения.

Ранее власти США уже начали рассылать письма мигрантам, лишенным легального статуса, с требованием покинуть страну. Сообщалось, что тем, кто самостоятельно инициирует выезд, предоставят помощь в оплате проезда и выплатят 1000 долларов после прибытия в страну. (Агентство Анадолу)