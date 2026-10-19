The Sun сообщил о неподтвержденных сведениях, согласно которым лидер КНДР Ким Чен Ын якобы перенес кровоизлияние в мозг, впал в кому и был экстренно доставлен в больницу Пекина.

Издание ссылается на сообщения в социальных сетях, где утверждается, что северокорейского лидера госпитализировали в Пекинский объединенный медицинский колледж. При этом никаких доказательств госпитализации или информации, подтверждающей его состояние, представлено не было.

Последний раз государственные СМИ КНДР сообщали о публичном появлении Ким Чен Ына 11 октября. Тогда он посетил музей обороны в Пхеньяне вместе с супругой Ли Соль Чжу и дочерью Ким Чжу Э.

Официального подтверждения сообщений о состоянии здоровья северокорейского лидера нет.