Правительство Японии обратило внимание на заявление сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон об отношениях с Токио и возможности визита японского премьера Фумио Кисиды в Пхеньян, однако категорически не согласно с позицией северокорейской стороны по проблеме похищенных японских граждан. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси.

«Мы считаем совершенно неприемлемой позицию [Северной Кореи], согласно которой, проблема похищенных граждан была полностью разрешена», — подчеркнул он. Генсек японского правительства отметил, что Япония будет добиваться решения проблемы похищенных граждан, а также проблем, связанных с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. «В этом отношении никаких изменений в нашей позиции нет», — добавил он, воздержавшись от дополнительных комментариев по теме заявлений, сделанных Ким Ё Чжон.