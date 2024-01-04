Кандидат на пост директора Национальной разведывательной службы (НРС) Республики Корея Чо Тхэ Ён считает вероятным, что в качестве наследника Ким Чен Ына готовится его дочь Ким Чжу Э. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Чо Тхэ Ён в рамках парламентских слушаний о своем назначении письменно ответил на несколько вопросов. «Основываясь на анализе ее публичных появлений и уровне уважения к ней на публичных мероприятиях, Ким Чжу Э представляется наиболее вероятным наследником», — указал претендент на пост главы НРС.

Агентство отмечает, что это первое для южнокорейской разведки заявление с подобной оценкой роли Ким Чжу Э. Ранее в Национальной разведывательной службе считали преждевременным пытаться заключить, что дочь Ким Чен Ына станет его наследницей. В то же время Чо Тхэ Ён добавил, что разведка не исключает никаких вариантов, поскольку лидер КНДР еще молод и здоров.

По информации агентства, Ким Чжу Э родилась в 2013 году. Она впервые появилась на публике 18 ноября 2022 года, когда посетила вместе с отцом испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17». СМИ КНДР называют ее «любимой» и «уважаемой дочерью». По данным южнокорейской разведки, у Ким Чен Ына есть еще один ребенок, пол которого неизвестен. Ранее в Сеуле говорили о том, что у лидера КНДР три ребенка, включая старшего — сына, Ким Чжу Э и третьего, чей пол неизвестен. (ТТАСС)

