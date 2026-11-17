Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае атаки Ирана на Вашингтон Соединенные Штаты нанесут ответные удары невиданной мощи.

«Если есть [угроза Вашингтону], они заплатят такую цену, которую ни одна страна до сих пор не платила. Я надеюсь, что [угрозы] нет. Но мы к этому относимся серьезно», — сказал американский лидер журналистам в ответ на вопрос о возможности «неизбежной угрозы» Вашингтону. Президент общался с прессой перед с встречей с лидерами стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, объединяет Австралию, Индию, США и Японию) на полях саммита АСЕАН в Маниле.