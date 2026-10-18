Новый министр обороны Ирана Мехрдад Ахлаги Китабчи призвал США воздержаться от новых военных ударов по его стране.

Как сообщает # со ссылкой на Reuters, министр высказался о возможных атаках США во время выступления в парламенте Ирана.

Он отметил, что в случае возобновления Вашингтоном военных действий против Ирана Тегеран даст масштабный и мощный ответ.

Ахлаги Китабчи также сказал о вероятности нанесения США удара по инфраструктурным объектам Ирана с применением мощной авиабомбы типа GBU-43/B.

Министр заявил, что оборонная промышленность страны будет развиваться, военные технологии совершенствоваться, а сотрудничество с частным сектором расширяться.

Отметим, парламент Ирана утвердил кандидатуру Мехрдада Ахлаги Китабчи на должность министра обороны.