«Интер Майами» в гостях со счетом 3:1 обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата Главной футбольной лиги (MLS).

В составе победителей два гола забил аргентинский нападающий Лионель Месси. Он продлил серию с результативными действиями до 12 матчей. На счету аргентинца 25 голов и 15 ассистов в 27 играх турнира в текущем сезоне.

Обе команды выступают в Восточной конференции. «Интер Майами» идет на втором месте с 55 очками после 30 матчей. «Атланта» занимает 14-ю строчку турнирной таблицы с 30 очками после 30 встреч.