Контингенты военнослужащих из Великобритании, Германии и Франции прибудут в Польшу для участия в учениях «Коалиции желающих», сообщил польский профильный портал Defence24.

«По данным британской газеты The Times, по меньшей мере 1500 военнослужащих из нескольких европейских стран — в основном из Великобритании — примут участие в военных учениях в Польше в ноябре этого года. Эти мероприятия призваны подготовить британские, немецкие и французские войска к потенциальной миссии по стабилизации ситуации на Украине после заключения соглашения о прекращении огня», — говорится в публикации.

«Эти маневры позволят проверить возможности быстрого развертывания, логистику и координацию командования в многонациональных операциях. Цель также состоит в укреплении сотрудничества между подразделениями из разных стран», — добавили там.

Сообщается, что «учения согласованы с деятельностью «Коалиции желающих».

«Коалиция желающих» — международное объединение, в состав которого входят Великобритания, Франция, Германия, Канада, Австралия, страны Балтии, Польша, Словения, Италия, Испания, Дания, Швеция, Финляндия и другие государства (всего более 30 стран). Коалиция создана в марте 2025 года для долгосрочной военной и стратегической поддержки Украины.