В МИД Ирана вызвали послов Великобритании, Франции и Германии в связи с «безответственной позицией» чиновников этих стран в отношении действий Тегерана в отношении Израиля, говорится в заявлении ведомства 14 апреля.

«В связи с безответственной позицией некоторых официальных лиц Англии, Франции и Германии относительно реакции Исламской Республики Иран на действия сионистского режима против граждан и интересов нашей страны, послы этих стран были вызваны в МИД», – указано в сообщении.

Послов вызвал глава департамента Западной Европы ведомства, встречи с каждым дипломатом он провел по отдельности.

Представитель иранского МИД указал западным коллегам на ряд действий Израиля, которые в заявлении охарактеризованы как «антигуманные и противоречащие международным законам».

Особенно был отмечен авиаудар еврейского государства по консульству Ирана в Дамаске, который в сообщении назвали «трусливым нападением».

Ночью 14 апреля Иран впервые в истории нанес массированный удар по Израилю. Тегеран выпустил почти 200 боевых беспилотников и около 150 ракет. Под удар попали военная база в городе Негев и другие израильские объекты. Атака длилась пять часов и стала ответом на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля.

Власти Израиля заявили об отражении ударов Ирана. Большинство воздушных целей были сбиты за пределами страны. Обломки одной из ракет упали на улицах в столице Иордании Аммане. Атаку Ирана отражала система ПВО Израиля «Железный купол», также помощь оказывали американские и британские летчики.

Глава генштаба вооруженных сил Ирана утром 14 апреля заявил о завершении операции против Израиля, получившей название «Правдивое обещание». Целью иранских военных был информцентр, предоставивший данные для ударов по консульству в Дамаске и авиабаза «Неватим».