Посол Ирана был вызван в Министерство иностранных дел Германии после того, как в минувшие выходные Тегеран нанес ракетный удар и удар беспилотниками против Израиля.

Как передает AFP, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь МИД Германии.

«Сегодня утром иранского посла вызвали в МИД и в настоящее время встреча продолжается», — добавил представитель МИД.

Отметим, сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что «оборонительная победа» Израиля над Ираном должна быть обеспечена дипломатическими средствами, и все стороны должны работать над пресечением эскалации.

«Мы должны предотвратить эскалацию в регионе», — сказала Бербок.