Сегодня посол Китая был вызван в Министерство иностранных дел Ирана.

Информацию об этом распространило агентство IRNA.

Причиной этого стала «поддержка правительством Китая необоснованных обвинений, содержащихся в пункте 26 итогового заявления совместного заседания Китайской Народной Республики и Объединенных Арабских Эмиратов».

В связи с этим дипломату была вручена нота протеста.

Помощник министра иностранных дел Ирана Мохаммад Али Бек отметил в ходе встречи, что ожидается, что китайское правительство скорректирует свою позицию по этому вопросу с учетом стратегического сотрудничества между Тегераном и Пекином.

Было заявлено, что Исламская Республика Иран отвергает претензии какой-либо стороны относительно трех островов (Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса) и считает их неприемлемыми.

Посол Китая заявил, что передаст протест правительства Исламской Республики Иран своей стране в самое ближайшее время.