На фоне обострения ситуации вокруг Ирана, продолжающейся войны России и Украины и растущей геополитической напряжённости на Южном Кавказе Баку и Анкара должны не искать поводы для разногласий, а укреплять стратегическое партнёрство. Однако, прочность этого союза зависит от одного принципа: уважения к суверенитету и национальным интересам друг друга.

В международной политике есть моменты, когда даже давние союзники вынуждены заново оценивать свои отношения. Не потому, что между ними возник непреодолимый конфликт, а потому, что меняется окружающая их геополитическая среда. Именно такой момент переживает сегодня Южный Кавказ.

Обострение ситуации вокруг Ирана, сохраняющаяся российско-украинская война и конкуренция региональных и мировых держав за влияние в регионе повышают цену любого внешнеполитического решения. Для Азербайджана, расположенного на пересечении интересов нескольких центров силы, это означает необходимость особенно взвешенной дипломатии.

На этом фоне недавняя дискуссия вокруг заявлений отдельных представителей турецкой правящей элиты о политике Баку приобрела дополнительное значение. Ответ правящей партии «Ени Азербайджан» обозначил принципиальную позицию: особые отношения двух стран не отменяют самостоятельности Азербайджана в принятии государственных решений.

Однако было бы ошибкой превращать этот эпизод в повод для обострения отношений с Анкарой. Напротив, нынешняя международная обстановка требует от обеих сторон политической ответственности, взаимного уважения и способности отделять частные разногласия от общих стратегических интересов.

Сегодня главный вопрос заключается не в том, кто прав в отдельном споре, а в том, как сохранить и укрепить азербайджано-турецкий союз в условиях растущих региональных рисков.

Единство без отказа от самостоятельности

Формула «Один народ — два государства» давно стала символом азербайджано-турецких отношений. Она отражает историческую, культурную и языковую близость двух народов, а также союзнический характер сотрудничества в сфере безопасности, энергетики, транспорта и экономики. И это всегда подчеркивает руководство обоих стран.

Для Азербайджана партнёрство с Турцией имеет стратегическое значение. Для Анкары сильный, стабильный и независимый Азербайджан также является важным партнёром на Южном Кавказе и в более широком евразийском пространстве.

Но прочность такого союза определяется не отсутствием разногласий, а умением преодолевать в случае их возникновения, не ставя под угрозу общие интересы.

Азербайджан обладает собственной армией, дипломатическими возможностями и самостоятельной внешнеэкономической политикой. Он выстраивает отношения с Израилем, Ираном, Россией, Турцией и западными государствами исходя из своей географии, потребностей безопасности и национальных интересов.

Эта многовекторность не должна восприниматься как дистанцирование от Анкары. Напротив, способность Баку поддерживать отношения с различными центрами силы расширяет возможности азербайджано-турецкого сотрудничества и повышает устойчивость всего региона.

При этом равноправие предполагает взаимность. Турция вправе отстаивать собственные интересы и предлагать партнёрам свою оценку международных событий. Азербайджан, в свою очередь, вправе самостоятельно определять свою позицию. Консультации и согласование действий укрепляют союз; ожидание автоматического совпадения взглядов, напротив, может создавать ненужное напряжение.

Именно поэтому любые разногласия между Баку и Анкарой должны становиться предметом диалога, а не поводом для взаимных подозрений.

Иранский фактор: почему осторожность необходима всем

Наиболее серьёзный источник неопределённости для региона сегодня связан в первую очередь с возможным расширением конфликта вокруг Ирана.

Для Азербайджана это вопрос непосредственной безопасности. С Ираном страну связывает общая граница, экономические отношения и транспортная инфраструктура. Следует учитывать и присутствие фактора многомиллионного населения Ирана азербайджанской национальности.

Одновременно Баку уже многие годы поддерживает дружественные отношения с Израилем и тесно сотрудничает с Турцией, находящейся с ним в конфронтации из-за палестинского вопроса. Такое положение требует точного расчёта и недопущения ситуаций, при которых внешнеполитические решения могут быть истолкованы как участие в направленном против Тегерана военном противостоянии.

При этом нельзя заранее утверждать, что конфликт неизбежно перекинется на Южный Кавказ или что какая-либо из соседних стран намерена втянуть Азербайджан в войну. Но риски достаточно серьёзны, чтобы готовиться к различным сценариям уже сейчас.

В этих условиях национальные интересы Баку заключаются в предотвращении эскалации, сохранении каналов связи с Тегераном и недопущении использования азербайджанской территории для действий, способных поставить под угрозу безопасность страны.

Тот же принцип применим и к отношениям с Анкарой. Военное и политическое сотрудничество с Турцией должно повышать обороноспособность Азербайджана и укреплять региональную стабильность. При этом решения о характере участия страны в конкретных кризисах должны приниматься исходя из собственных оценок угроз и национальных интересов.

Это не означает ослабления союзнических обязательств. Это означает ответственное отношение к ним.

Турция также заинтересована в предотвращении большой региональной войны, последствия которой могут затронуть её границы, экономику, торговые маршруты и внутреннюю безопасность. Поэтому координация между Баку и Анкарой в вопросах предотвращения эскалации способна стать одним из важнейших элементов региональной стабильности.

Сильный союз проявляется не в готовности автоматически следовать за партнёром в любой кризис, а в способности совместно предотвращать кризисы, которые могут нанести ущерб обоим государствам.

Российский фактор и пространство для дипломатии

Не менее сложная задача связана с отношениями с Россией. Южный Кавказ остаётся регионом, где интересы Москвы, Анкары и других внешних игроков пересекаются, иногда вступая в противоречие, а иногда создавая возможности для прагматического сотрудничества.

Показателен пример самой Турции. Поддерживая территориальную целостность Украины и оказывая ей помощь, включая военную, Анкара одновременно сохраняет дипломатические отношения и значительные торгово-экономические связи с Россией.

Этот подход демонстрирует, что даже острые политические разногласия не всегда требуют полного прекращения контактов. Государства стремятся сохранить пространство для дипломатии, защитить экономические интересы и избегать шагов, последствия которых трудно контролировать.

Азербайджан во все времена демонстрировал такую гибкость. И сейчас, в период сложного международного кризиса, Баку особенно заинтересован в сохранении рабочих отношений с соседями, развитии транспортных коридоров и расширении международного сотрудничества. Превращение Южного Кавказа в арену прямого противостояния региональных держав не отвечает интересам Азербайджана.

Поэтому азербайджанская дипломатия придерживается не политики выбора между союзниками и соседями по принципу «всё или ничего», а выстраивает отношения так, чтобы сотрудничество с одной страной не становилось препятствием для взаимодействия с другой.

Разумеется, возможности такого маневрирования не безграничны: существуют вопросы безопасности, международного права и конкретные обязательства. Но именно в условиях геополитической турбулентности особенно важно не отказываться от дипломатических инструментов раньше времени.

Саммит ОТГ: возможность укрепить региональную устойчивость

И с этой точки зрения на фоне текущих процессов предстоящий в Анкаре саммит Организации тюркских государств (ОТГ) 30 октября приобретает особое значение.

ОТГ располагает значительным потенциалом для развития торговли, транспортной связанности, энергетического сотрудничества и технологических обменов. Для Азербайджана организация имеет особую ценность благодаря его географическому положению и роли связующего звена между Центральной Азией, Турцией и европейскими рынками. Но отнюдь не для авантюрных мечтаний некоторых политиков о «неоосманизме».

Укрепление Среднего коридора, развитие инфраструктуры и согласование экономических приоритетов могут повысить устойчивость всех участников организации. Ведь в условиях нестабильности международных маршрутов это является не просто экономической задачей, а становится вопросом долгосрочной безопасности.

Однако значение ОТГ не должно ограничиваться внутренней координацией тюркских государств. Организация может содействовать стабильности и за пределами своего состава — развивая взаимовыгодные связи, снижая напряжённость и демонстрируя, что интеграция не обязательно предполагает противостояние с третьими странами.

Для Баку особенно важно, чтобы укрепление ОТГ расширяло возможности каждого участника, а не сужало их. Совместные проекты должны помогать государствам становиться экономически устойчивее, усиливать их дипломатические позиции и создавать дополнительные возможности для самостоятельного развития.

Нет оснований считать предстоящий саммит направленным против Ирана или России. Поэтому было бы неверно заранее приписывать ему конфронтационную повестку. Гораздо продуктивнее оценивать конкретные решения, заявления и инициативы, которые будут представлены в Анкаре.

Важнейший результат встречи мог бы заключаться в подтверждении того, что тюркская интеграция служит развитию, безопасности и взаимному уважению, а не формированию новых линий раздела.

Стратегическое партнёрство как фактор мира

В нынешней международной обстановке Азербайджану необходимы сильные союзники, устойчивые отношения с соседями и максимальное пространство для самостоятельной дипломатии. Эти задачи не противоречат друг другу. Напротив, именно их сочетание позволяет государству сохранять устойчивость в условиях соперничества крупных держав.

Поэтому отношения Баку и Анкары следует рассматривать не через призму отдельных спорных заявлений, а в контексте общих интересов двух государств. Разногласия возможны, но они не должны заслонять того, что связывает страны в вопросах безопасности, экономики и регионального развития.

Сейчас особенно важно избегать риторики, которая способна усилить взаимные подозрения или дать внешним игрокам повод использовать разногласия в собственных интересах. Это не означает отказа от принципиальной позиции. Напротив, защита суверенитета и уважение к союзнику должны дополнять, а не исключать друг друга.

Азербайджан не станет отказываться от самостоятельной внешней политики ради сохранения союза с Турцией. Но и стратегическое партнёрство с Анкарой не следует превращать в предмет подозрений лишь потому, что отдельные представители политических кругов допускают спорные высказывания.

Красная линия проходит не между Азербайджаном и Турцией, а между равноправным союзничеством и любыми попытками ограничить самостоятельность партнёра.

Предстоящий саммит ОТГ может стать возможностью подтвердить, что близость двух государств не требует отказа от национальных интересов, а укрепляет способность совместно отвечать на общие вызовы.

В конечном счёте формула «Один народ — два государства» обретает настоящий смысл тогда, когда оба государства остаются сильными, самостоятельными и уверенными в надёжности друг друга.

Сегодня Азербайджану и Турции необходимо именно это: не конфронтация, не взаимные упрёки и не поиск скрытых угроз, а зрелое союзничество, способное укреплять безопасность Южного Кавказа в период, когда региону особенно нужны стабильность, предсказуемость и политическая ответственность.

В этой связи показателен и призыв Девлета Бахчели — председателя Партии националистического движения (MHP), входящей в правящую коалицию Турции, — осознать ответственность, возложенную на тюркские государства самой историей. Выражая уверенность в том, что встреча Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках саммита ОТГ «в очередной раз продемонстрирует незыблемую волю турецко-азербайджанского братства», Бахчели обозначил важный ориентир для дальнейшего диалога.

Этот призыв следует рассматривать как возможность укрепить взаимопонимание и подтвердить, что стратегическое партнёрство двух стран опирается не только на общую историю, но и на здравый смысл, политическую ответственность и уважение к национальным интересам друг друга. В условиях растущей региональной напряжённости именно коллективная мудрость, а не эмоциональные реакции, способна уберечь союзников от ненужных разногласий и превратить их единство в реальный фактор безопасности и стабильности.

Сегодня турецко-азербайджанскому братству важно продемонстрировать не только незыблемость общих связей, но и зрелость политического мышления: сильный союз — это тот, в котором взаимное уважение укрепляет единство, а единство помогает сохранять мир. И, похоже, во всяком случае – надеемся, такое понимание у турецкой стороны есть.