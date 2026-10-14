Южный Кавказ в борьбе за евразийские маршруты: кто станет главным транспортным узлом между Европой и Азией и как меняющийся региональный баланс перераспределит экономические и геополитические преимущества

Южный Кавказ вступает в период, когда железные дороги, автомагистрали, морские порты и транзитные соглашения становятся не просто инструментами экономического развития, а важнейшими элементами геополитической стратегии. На протяжении многих лет транспортная карта региона формировалась под воздействием конфликтов, закрытых границ и противостояния между государствами. Теперь ситуация постепенно меняется: Азербайджан укрепляет позиции на Каспии, Грузия стремится сохранить роль главного сухопутного моста между Востоком и Западом, а Армения пытается выйти из транспортной изоляции и превратить нормализацию отношений с соседями в источник экономического роста. Главный вопрос заключается в том, смогут ли три страны выстроить взаимодополняющую систему коммуникаций или начнут бороться за один и тот же грузопоток, инвестиции и политическое влияние.

Особенность нынешнего момента состоит в том, что транзитная конкуренция развивается на фоне перестройки международных торговых маршрутов. Война России против Украины, изменение европейской энергетической политики, нестабильность на Ближнем Востоке и стремление государств Центральной Азии диверсифицировать внешние связи повышают значение Каспийского моря и Южного Кавказа. Аналитики польского Центра восточных исследований OSW отмечают, что Грузия пока сохраняет центральное положение в действующем Среднем коридоре, однако нормализация отношений Армении с Азербайджаном и Турцией потенциально способна изменить существующую транспортную конфигурацию. Речь идёт не о немедленной смене лидера, а о появлении альтернатив, которые со временем могут изменить переговорные позиции всех участников.

Средний коридор, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море и Южный Кавказ, стал одним из наиболее перспективных направлений евразийской логистики. Его привлекательность заключается в возможности диверсифицировать перевозки, не полагаясь исключительно на северные маршруты через российскую территорию или на более длинные морские пути. Однако географическая линия на карте ещё не означает, что коридор автоматически станет быстрым, дешёвым и конкурентоспособным. Необходимы согласованные тарифы, современные пограничные процедуры, достаточная пропускная способность портов и железных дорог, цифровой обмен данными и предсказуемые правила работы. Если грузу приходится неделями ожидать перегрузки или прохождения границы, даже самое выгодное географическое положение теряет значительную часть своей ценности. Поэтому реальное соперничество в регионе будет определяться не столько политическими заявлениями, сколько способностью государств сократить стоимость и время доставки.

Азербайджан в этой системе занимает особое положение, поскольку соединяет каспийское направление с железнодорожной и автомобильной инфраструктурой Южного Кавказа, располагает выходом к Каспийскому морю и развивает транспортно-логистические возможности вокруг Бакинского международного морского торгового порта в Аляте. Его преимущество заключается в сочетании географии, энергетической инфраструктуры и последовательной политики развития международных коммуникаций. При этом Азербайджан не может рассматривать транзит исключительно как собственный национальный проект: чтобы товары из Казахстана, Узбекистана и других государств Центральной Азии беспрепятственно достигали европейских рынков, необходимо согласованное функционирование всех звеньев маршрута. Именно поэтому отношения с Грузией имеют стратегическое значение. Чем эффективнее работает азербайджано-грузинское направление, тем привлекательнее весь Средний коридор для международных грузоотправителей. В этом смысле транспортное развитие Азербайджана не противоречит укреплению Грузии, а при грамотной координации способно увеличивать экономическую ценность обеих стран.

Грузия, в свою очередь, привыкла рассматривать своё географическое положение как одно из главных конкурентных преимуществ. Через её территорию проходит действующая транспортная ось, соединяющая Азербайджан с Турцией, черноморскими портами и далее с европейскими рынками. Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс является одним из ключевых элементов этой системы. После завершения модернизации грузинского участка в 2024 году проектная пропускная способность всей линии выросла с одного до пяти миллионов тонн грузов в год. Это создаёт основу для увеличения перевозок, хотя фактические объёмы будут зависеть от спроса, тарифов, наличия подвижного состава и согласованности работы железнодорожных операторов. Азербайджан и Грузия продолжают развивать сотрудничество в транспортной и энергетической сферах. Следовательно, Грузия не просто пользуется существующими маршрутами, а стремится укреплять их конкурентоспособность.

Однако у грузинской модели есть и уязвимые стороны. Когда значительная часть международного грузопотока концентрируется на ограниченном количестве портов, железнодорожных переходов и автомобильных дорог, любая инфраструктурная перегрузка отражается на всей цепочке поставок. Именно поэтому Тбилиси заинтересован в развитии портовой инфраструктуры, включая глубоководный порт Анаклия. Этот проект рассматривается как важный инструмент усиления транзитной роли страны, расширения её возможностей на Чёрном море и привлечения международных инвестиций. Но Анаклия — это не только инфраструктурный проект: это инвестиция в будущую переговорную позицию Грузии в международной логистике. Чем больше возможностей для обработки грузов, тем выше потенциальная привлекательность грузинского направления.

Вместе с тем Грузия сталкивается с вопросом, который нельзя решить строительством одного порта. Транзитное лидерство требует политической предсказуемости, доверия инвесторов и устойчивых отношений с европейскими партнёрами. Ухудшение отношений Тбилиси с Европейским союзом и сближение с Москвой способны повлиять на инвестиционную и политическую устойчивость грузинского участка Среднего коридора. Это не означает, что Грузия неизбежно потеряет свои позиции: её инфраструктура уже существует, а географическое положение невозможно перенести в другую страну. Но в международной логистике значение имеют не только построенные пути, но и уверенность бизнеса в том, что правила не изменятся внезапно, грузы не окажутся заложниками политических кризисов, а инвестиции будут приносить доход на протяжении десятилетий. Если конкурирующие маршруты предложат сопоставимые условия и меньшие риски, грузоотправители начнут распределять потоки иначе.

Армения подходит к транзитной конкуренции с иной исходной позиции. Долгие годы закрытые границы с Турцией и Азербайджаном ограничивали её возможности полноценного участия в региональных транспортных связях. Теперь Ереван стремится превратить открытие коммуникаций в инструмент экономической интеграции, снижения логистических издержек и расширения доступа к внешним рынкам. Но здесь необходимо различать политическое намерение и действующую инфраструктуру. Сам факт переговоров об открытии маршрута ещё не создаёт железнодорожную линию, не гарантирует международный грузопоток и не обеспечивает конкурентных тарифов. Армении потребуются капитальные вложения, модернизация дорог и железных дорог, эффективные пограничные процедуры и долгосрочные договорённости с соседями. При этом она может получить не только доход от транзита, но и более широкие преимущества: новые рабочие места, развитие приграничных районов, доступ к поставщикам и рынкам, а также снижение зависимости от ограниченного числа внешних направлений. Таким образом, армянские амбиции нельзя сводить к попытке отнять транзит у Грузии или Азербайджана. Для Еревана открытие коммуникаций прежде всего означает возможность перестать оставаться на обочине региональной экономики.

Наиболее заметным символом возможных изменений стал проект TRIPP — Trump Route for International Peace and Prosperity, связанный с открытием транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Армении. Совместная декларация, принятая при участии лидеров Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне 8 августа 2025 года, обозначила основу для продвижения региональных коммуникаций. Последующие договорённости между Вашингтоном и Ереваном направлены на формирование рамок реализации проекта. Предполагается развитие мультимодальной транспортной инфраструктуры и включение маршрута в более широкую систему транскаспийских перевозок. При этом в официальных документах подчёркиваются суверенитет и юрисдикция Армении над её территорией. На практике проект должен пройти этапы организационной, инженерной и инфраструктурной реализации. Поэтому корректнее говорить о формировании новых возможностей, а не о том, что полноценный маршрут уже работает и перераспределяет существующие грузопотоки.

Для Азербайджана TRIPP имеет значение, выходящее далеко за пределы транспортной карты. Прямое сообщение с Нахчываном через территорию Армении способно укрепить территориальную связанность страны, расширить транспортные возможности и создать дополнительное звено между Каспием, Турцией и более широкими рынками. Но стратегическая ценность этого направления не обязательно заключается в вытеснении Грузии. Наоборот, если регион получит несколько функционирующих маршрутов, Азербайджан сможет расширить совокупные возможности для перевозок, а бизнес — выбирать направление с учётом стоимости, скорости, безопасности и конечного пункта доставки. Разумеется, между странами возникнет конкуренция за отдельные контракты, терминалы, инвестиции и объёмы грузов. Однако национальные интересы Азербайджана не требуют искусственно противопоставлять каждый новый маршрут грузинской инфраструктуре. Гораздо важнее, чтобы Азербайджан сохранял центральное значение в каспийской логистике, укреплял свои транспортные мощности и участвовал в выработке правил, по которым будут работать новые коммуникации. При этом реализация TRIPP зависит от дальнейшего укрепления мира, практических договорённостей и готовности участников выполнять принятые обязательства.

Ключевая проблема заключается в том, что три страны могут одновременно стремиться к росту транзитных доходов, но по-разному представлять архитектуру будущего региона. Для Азербайджана принципиально важно обеспечить транспортную связанность основной территории страны с Нахчываном, расширить возможности Среднего коридора и укрепить связи с Центральной Азией и Турцией. Для Грузии приоритетом остаётся сохранение роли главного действующего транзитного узла между Каспием и Чёрным морем. Для Армении открытие коммуникаций — это возможность выйти из исторической изоляции и получить новые экономические инструменты. Эти интересы пересекаются, но не являются полностью несовместимыми. Более того, если государства смогут отделить коммерческую конкуренцию от вопросов национальной безопасности, каждый из них получит больше возможностей для развития. Проблема начинается тогда, когда транспортный маршрут воспринимается не как экономический инструмент, а как средство политического давления на соседей.

Не менее важен вопрос Турции, поскольку без турецкого направления трудно представить полноценное развитие транспортной системы Южного Кавказа. Железнодорожная линия Баку — Тбилиси — Карс уже связывает Азербайджан и Грузию с Турцией, а потенциальное открытие армяно-турецких коммуникаций может создать дополнительные возможности для региональных перевозок. Для Анкары развитие связей через Кавказ означает укрепление доступа к Каспийскому бассейну и Центральной Азии, расширение торговли и повышение стратегической значимости страны в евразийской логистике. Для Азербайджана тесная транспортная связанность с Турцией остаётся важнейшим экономическим и политическим преимуществом. Для Грузии она одновременно открывает дополнительные перспективы и создаёт необходимость адаптироваться к возможному появлению альтернативных путей. Армения же может рассчитывать на экономические выгоды от нормализации отношений с Турцией, если политические договорённости действительно будут преобразованы в открытые границы и работающую инфраструктуру. В результате региональная конкуренция будет зависеть не только от решений трёх южнокавказских столиц, но и от того, насколько последовательно Анкара готова поддерживать открытие коммуникаций.

Есть и ещё один участник этой большой геоэкономической игры — Центральная Азия. Казахстан, Узбекистан и другие государства региона заинтересованы в диверсификации экспортных маршрутов, расширении доступа к европейским рынкам и повышении устойчивости внешней торговли. Для них Южный Кавказ — не конечная цель, а важнейшее звено между каспийскими портами и дальнейшими направлениями доставки. Поэтому страны Центральной Азии будут оценивать маршруты прежде всего по экономическим критериям. Если один путь окажется дороже, медленнее или менее предсказуемым, грузоотправители станут искать альтернативы. Если несколько направлений будут эффективно работать параллельно, устойчивость всей системы повысится. Именно в этом заключается главный урок международной логистики: государства могут обладать выгодным географическим положением, но окончательное решение о выборе маршрута во многом принимает бизнес. Следовательно, Азербайджану, Грузии и Армении предстоит конкурировать не только друг с другом, но и за доверие международных перевозчиков, инвесторов и производителей.

Для понимания перспектив региона полезно учитывать и подходы международных аналитических центров. Польский Центр восточных исследований OSW рассматривает Грузию как доминирующий действующий узел Среднего коридора, одновременно отмечая потенциал будущего изменения транспортной конфигурации в связи с нормализацией отношений Армении с соседями. Официальные документы Азербайджана и Грузии показывают, что двустороннее сотрудничество в транспортной и энергетической сферах продолжается на фоне появления новых региональных проектов. Документы по TRIPP отражают другую тенденцию: открытие коммуникаций между Азербайджаном и Арменией рассматривается как часть более широкой системы международной связанности. Сопоставление этих подходов позволяет сделать важный вывод: на Южном Кавказе формируется не обязательно единый маршрут, который должен победить все остальные, а более сложная сеть направлений, где значение каждой страны будет определяться её инфраструктурой, политической устойчивостью и способностью договариваться.

В конечном счёте будущее транзитной архитектуры Южного Кавказа будет зависеть от того, смогут ли государства перейти от логики исторического противостояния к прагматичному экономическому расчёту. Азербайджан уже располагает значительными преимуществами благодаря каспийскому положению, развитой транспортной политике и действующим связям с Грузией и Турцией. Грузия сохраняет сильные позиции благодаря существующей инфраструктуре и своей роли в функционировании Среднего коридора. Армения получает возможность постепенно изменить собственное положение, если нормализация отношений с соседями приведёт к реальному открытию дорог, железнодорожных линий и торговых связей. При этом ни одна из этих стран не может гарантировать себе долгосрочное лидерство исключительно за счёт географии или политических деклараций. Решающее значение будут иметь стоимость перевозок, пропускная способность, инвестиционный климат, качество управления и доверие партнёров.

Таким образом, сотрудничество и конкуренция на Южном Кавказе не исключают друг друга. Конкуренция будет естественной частью борьбы за инвестиции и грузопотоки, но превращать её в политическую войну — значит ослаблять собственные возможности. Для Азербайджана наиболее перспективная стратегия состоит в укреплении роли центрального звена каспийской логистики, развитии собственных транспортных мощностей и поддержании эффективного взаимодействия с Грузией при одновременном продвижении новых коммуникаций с Арменией. Для Грузии задача заключается в модернизации инфраструктуры и сохранении доверия международных партнёров. Для Армении — в превращении политических договорённостей в реальные экономические проекты. Если эти процессы будут развиваться последовательно, Южный Кавказ сможет стать не ареной борьбы за право пропускать чужие товары, а пространством, где взаимная связанность приносит государствам устойчивые доходы, новые инвестиции и большую стратегическую самостоятельность. И тогда главный вопрос будет звучать уже не так: кто отберёт транзит у соседа? Гораздо важнее окажется другое: кто сумеет предложить международному рынку наиболее надёжную, быструю и экономически выгодную дорогу между Европой и Азией.

Агиль Гахраманов